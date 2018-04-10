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Компенсацию за ГСМ дважды учесть нельзя
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Компенсацию за ГСМ дважды учесть нельзя 

Время бухгалтера 32 минуты назад
Вычисляя налог на прибыль, плательщик отнимает от суммы доходов понесенные им траты. В них входят и затраты на компенсацию работникам, использовавшим личный транспорт для поездок по работе. Об этом сказано в пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Нормы на выплату таких компенсаций установило правительство РФ. Если размер выплаты укладывается в эти нормы, то компания может учесть подобные расходы, вычисляя налог.
В зафиксированные законодательно нормы также включено возмещение затрат на ГСМ, износа и ремонта, поэтому компенсации этих трат нельзя отнести на расходы помимо уже выплаченных сумм компенсаций.
ПИСЬМО Минфина РФ от 23.03.2018 № 03-03-06/1/18366
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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