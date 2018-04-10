Компенсацию за ГСМ дважды учесть нельзя

Вычисляя налог на прибыль, плательщик отнимает от суммы доходов понесенные им траты. В них входят и затраты на компенсацию работникам, использовавшим личный транспорт для поездок по работе. Об этом сказано в пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ

Нормы на выплату таких компенсаций установило правительство РФ . Если размер выплаты укладывается в эти нормы, то компания может учесть подобные расходы, вычисляя налог.

В зафиксированные законодательно нормы также включено возмещение затрат на ГСМ, износа и ремонта, поэтому компенсации этих трат нельзя отнести на расходы помимо уже выплаченных сумм компенсаций.

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