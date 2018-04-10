В Чайковском врач скорой спас первоклассника с балкона 3 этажа

Чайковском спасли первоклассника, который едва не упал с балкона третьего этажа.

«Вызов поступил в 14.25. На место выехали спасатели и сотрудники скорой помощи. Пока спасатели ставили лестницу, вернулся домой старший брат ребёнка. Он открыл входную дверь ключом и впустил врача скорой, который успел спасти школьника», — рассказали в ЕДДС Чайковского.

Как выяснилось, дома мальчика закрыли родные. За плохие оценки в школе ему не разрешали гулять. В тот день к балкону пришли его приятели. Очевидно, первоклассник решил сбежать из запертой квартиры, но задумка едва не закончилась трагедией.

Информацию о случившемся уже передали в администрацию и полицию. С семей будут работать специалисты.