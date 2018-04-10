Не хлебом единым. Зачем кировчане устраивали голодовки и к чему они привели

Пост ради костела

6 апреля глава кировских католиков Григорий Зволиньски на своей странице в соцсети сообщил, что в течение месяца будет морить себя голодом в знак протеста против действий областных чиновников. Незадолго до этого священнослужитель в пятый раз направил в министерство имущественных отношений Кировской области заявление с просьбой вернуть католическому приходу Александровский костел. Здание костела, построенное в 1903 году на деньги вятских и ссыльных католиков, в 1930-х годах передали сельскохозяйственной академии, а в 1990-х оборудовали в нем органный зал.

Кировские католики предпринимали несколько попыток вернуть здание, но ни одна из них не увенчалась успехом. Получив очередной отказ от чиновников, настоятель католического прихода Зволиньски решил на месяц перейти на хлеб и воду.

«В ответ на издевательство министерства имущественных отношений Кировской области сегодня, с 6 апреля, начинаю молитву Розарий и 30-дневный пост на хлебе и воде до 5 мая, — написал отец Григорий на своей странице в соцсети. — Приглашаю католиков России и всех русскоязычных католиков присоединиться к этой молитве и соблюдению хотя бы один день поста».

Многие кировчане в соцсетях поддержали священнослужителя. Но, судя по всему, его жертвы будут напрасными — в региональном министерстве имущественных отношений и инвестиционной политики дали понять, что вернуть здание будет сложно. С 1903 года костел было реконструирован, «прирастив» дополнительные помещения нерелигиозного назначения. Пользоваться помещениями по отдельности невозможно, поэтому и отдать здание католикам не могут. Судя по всему, в ближайшее время католический приход сможет рассчитывать только на безвозмездные богослужения в костеле.

Голодовка за политические права

Не столь благородной, но такой же бесперспективнойбыла акция кандидата в губернаторы Кировской области от «Коммунистов России» Николая Барсукова . В августе прошлого года он присоединился котказавшимся от хлеба насущного однопартийцам из-за скандала в Северной Осетии , где «Коммунистов России» сняли с выборов в местный парламент.

«Я считаю, что в Северной Осетии происходит политический и правовой беспредел, и происходящее ставит под вопрос легитимность выборов в России, — заявил обычно немногословный Николай Барсуков. –Неблаговидную роль в происходящем сыграла партия Зюганова , так как она по приказу властей Северной Осетии подала иск по снятию нашей компартии с выборов».

Барсуков обещал, что будет голодать до «победного конца», несмотря на напряженный график и участие в предвыборной гонке. В итоге Верховный суд России признал, что «новые левые» выбыли из гонки на законных основаниях, и акция протеста была прекращена. Хотя главная цель голодовки достигнута не была, Барсукову она пошла на пользу — малоизвестный кандидат стал упоминаться в СМИ. Сложно сказать, повлияла ли на эти цифры голодовка, но на осенних выборах губернатора Барсуков получил почти 4,3% голосов избирателей. Цифры сложно назвать большими, но они на порядок выше результатов, которые показал на президентских выборах однопартиец Барсукова Максим Сурайкин . Губернатором Барсуков так и не стал, зато попал в кировскую гордуму, где, впрочем, с сентября не отметился ни важными инициативами, ни сколько-нибудь интересными высказываниями.

Не хватило здоровья

Использовал голодовку для достижения своих целей и экс-губернатор Кировской области Никита Белых . Летом 2016 года глава региона, задержанный при получении взятки, заявил, что отказывается от пищи. Никита Юрьевич был недоволен тем, что к нему не пускают родственников, а также отсутствием в СИЗО нужных ему медикаментов — после заключения под стражу стало известно, что Белых болеет сахарным диабетом и страдает от повышенного давления. Впрочем, сочувствие он находил у немногих кировчан — большинство комментаторов считали его тяжелое состояние симуляцией, припоминая недавнюю сдачу норм ГТО и регулярное участие в спортивных мероприятиях.

Спустя несколько дней после начала голодовки адвокат Белых сообщил, что его подзащитный похудел на шесть килограммов, но продолжает голодовку. Отказ от еды, кажется, только ухудшил положение губернатора — 11 июля он стал жаловаться, что его практически лишили и связи с внешним миром.

«Я привык все время что-то делать. Не могу так просто сидеть. Я окончил физмат школу с золотой медалью, университет с красным дипломом. Я все время учился, работал, а теперь просто сижу. Нет никакой информации. Вот включают они радио Energy или «Такси-FM». Но там же нет никаких новостей, одна музыка, да еще какая! Здесь сидят люди, которым нужно разговорное радио», — говорил тогда Никита Белых.

Спустя несколько дней к Никите Белых с проверкой пришли члены ОНК. По словам правозащитников, в камере было очень душно, не хватало питьевой воды. Тогда же экс-губернатор пожаловался, что заказанные вещи и продукты идут к нему долго, письма тоже приходят с большой задержкой. Несмотря на то, что условия содержания Белых не улучшились, ему пришлось прекратить голодовку из-за ухудшения состояния здоровья. Родственников к экс-губернатору так и не пустили.

Без хлеба за права заключенных

Так же неоднозначно кировчане отнеслись к тюремной голодовке Сергея Лузянина , бывшего директора Центрального рынка и экс-депутата законодательного собрания Кировской области. В августе 2015 года предприниматель, осужденный за применение насилия в отношении сотрудника полиции, объявил голодовку, чтобы «обратить внимание на нарушение конституционных прав заключенных».

Экс-депутат утверждал, что ему подбрасывали лезвия и необоснованно подвергали дисциплинарным взысканиям. По словам Лузянина, перед отправлением в СИЗО у него не было допуска к своим вещам.

«В автобусе сотрудники передали ему уже собранные вещи, а при обыске в карманах сумки у него нашли лезвие. Он обратил внимание, что их могли подложить те, кто плохо к нему относятся. В СИЗО ему сделали выговор, у него снова прошел обыск, и у него опять нашли лезвие, только в мыльнице. Но интересно то, что там есть камеры наблюдения, он к этой сумке не подходил», — комментировал ситуацию член ОНК Элунур Гусейнов.

Почти две недели Лузянин обходился без еды и пил только воду, но затем прекратил голодовку. Его адвокат тогда пояснила, что главная цель — привлечение внимания к проблеме — достигнута, да и состояние здоровья не позволяет ему продолжать голодовку. Сергей Лузянин должен был выйти на свободу 22 января 2016 года, но не дожил до своего освобождения ровно два месяца. Он умер 26 ноября 2015 года по дороге в кировский СИЗО-1. По официальной версии, Сергей Евгеньевич потерял сознание, когда выходил из перевозящего его спецтранспорта. Его реанимировали в течение часа, но так и не смогли спасти. Многие кировчане винили в смерти экс-депутата кировских силовиков, в первую очередь главу УМВД Сергея Солодовникова , с приходом которого и начались «гонения» на предпринимателя.

Голодовка ради бизнеса

Решить свои проблемы с помощью отказа от пищи три года назад пытались и кировские предприниматели. 1 сентября2015 года они начали голодать, чтобы спасти место своей работы — ярмарку на Комсомольской площади. Предприниматели были возмущены тем, что местные чиновники хотят закрыть излюбленное место для покупок и организовать на этом месте парковку. До голодовки торговцы проводили несколько пикетов, где требовали главу города Владимира Быкова уйти в отставку, собирали подписи за сохранение ярмарки. Многие кировчане требования предпринимателей поддержали — на рынке можно было купить продукты и одежду по невысоким ценам. Несмотря на это, было принято решение снести все палатки.

Чиновники предложили всем предпринимателям, оставшимся без места работы, перейти на Центральный рынок, но те отказались. Их не устраивала ни арендная плата, ни условия работы на новом месте — торговцы были уверены, что встать на «теплые» места им никто не позволит и придется работать там, куда не заходят покупатели. Отчаявшиеся «ярмарочники» даже предлагали властям вместе облагородить территорию и увеличить существующую парковку, однако чиновников такой вариант не устроил. Предприниматели обращались за помощью к бизнес-омбудсмену Андрею Вавилову , но и тот их не поддержал. После этого предприниматели, «крайне недовольные „работой“ Вавилова, потребовали его отставки, однако тот работал на своем посту до избрания Игоря Васильева главой региона.

Голодовка продолжалась меньше недели — 6 сентября представители профсоюзов уговорили предпринимателей приостановить голодовку. Уже на следующий день киоски на мини-рынке начали сносить. Наблюдавшие за этим торговцы не пытались остановить снос. Сейчас на месте рынка находится автомобильная парковка. Торговцы признаются, что многие закрыли дело и изменили сферу деятельности: аренда площадей в магазинах слишком сильно била по карману, а все „рыбные“ места на кировских рынках давно заняты.

Напомним, в Йошкар-Оле преподаватель школы искусств „Гармония“ Екатерина Соколова объявляла голодовку в знак протеста против „произвола и дискриминации со стороны директора школы“.

Фото: 7x7-journal.ru, bnkirov.ru, kirov-portal.ru, sledcom.ru, komros.info