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Впервые после зимы столичные дороги, дворы и тротуары помыли с шампунем
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Впервые после зимы столичные дороги, дворы и тротуары помыли с шампунем 

Вечерняя Москва 37 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Спецтехнику, которая еще совсем недавно спасала город от снежных завалов, уже успели приспособить к летним работам. В минувшие выходные коммунальщики помыли дороги, тротуары и дворы. Но обычной водой скопившуюся за зиму грязь, остатки резины и масляные пятна не смыть.
Сначала асфальт покрывают моющим средством, которое снимает с покрытия грязную пленку. Средство это, по словам экспертов, не опасно ни для людей, ни для городских зеленых насаждений.
— У нас изменился график промывки. Если в предыдущие годы мы только в апреле и октябре мыли все асфальтобетонные покрытия (с моющим средством. — «ВМ»), то теперь они будут промываться ежемесячно, а плиточные — два раза в месяц, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Сезон дорожных работ стартовал вчера, 9 апреля.
По словам Бирюкова, в этом году отремонтируют более 17 миллионов квадратных метров асфальта.
Средство, которым моют дороги, в простонародье называют шампунем. А вот годится ли для этого обычный шампунь, отправились выяснять корреспонденты «Вечерки». В разгар рабочего дня был выбран небольшой пятачок рядом с редакцией. В одной руке — верная помощница швабра, в другой — ведро. Пена получилась такая густая, что стояла шапкой.
Предусмотрительно пропустив мимо прохожих, мы щедро плеснули мыльной водой на асфальт.
Работа пошла легко. Швабра, хоть и была маловата, но с задачей вполне справлялась. Конечно, оттереть сложные пятна обычный шампунь не в силах, но с пылью и грязью справляется «на ура». Войдя в раж, мы даже отмыли лестничный марш, вымощенный плиткой. Он, конечно, очищается легче, чем шероховатый асфальт.
А КАК У НИХ  Во Франции улицы моют обычной водой, рассказал «Вечерке» парижанин Лукас Фабьер. Делают это дворники, промывая асфальт под большим напором из шлангов, или поливальные машины.
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