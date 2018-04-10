Впервые после зимы столичные дороги, дворы и тротуары помыли с шампунем

Спецтехнику, которая еще совсем недавно спасала город от снежных завалов, уже успели приспособить к летним работам. В минувшие выходные коммунальщики помыли дороги, тротуары и дворы. Но обычной водой скопившуюся за зиму грязь, остатки резины и масляные пятна не смыть.

Сначала асфальт покрывают моющим средством, которое снимает с покрытия грязную пленку. Средство это, по словам экспертов, не опасно ни для людей, ни для городских зеленых насаждений.

— У нас изменился график промывки. Если в предыдущие годы мы только в апреле и октябре мыли все асфальтобетонные покрытия (с моющим средством. — «ВМ»), то теперь они будут промываться ежемесячно, а плиточные — два раза в месяц, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

Сезон дорожных работ стартовал вчера, 9 апреля.

По словам Бирюкова, в этом году отремонтируют более 17 миллионов квадратных метров асфальта.

Средство, которым моют дороги, в простонародье называют шампунем. А вот годится ли для этого обычный шампунь, отправились выяснять корреспонденты «Вечерки». В разгар рабочего дня был выбран небольшой пятачок рядом с редакцией. В одной руке — верная помощница швабра, в другой — ведро. Пена получилась такая густая, что стояла шапкой.

Предусмотрительно пропустив мимо прохожих, мы щедро плеснули мыльной водой на асфальт.

Работа пошла легко. Швабра, хоть и была маловата, но с задачей вполне справлялась. Конечно, оттереть сложные пятна обычный шампунь не в силах, но с пылью и грязью справляется «на ура». Войдя в раж, мы даже отмыли лестничный марш, вымощенный плиткой. Он, конечно, очищается легче, чем шероховатый асфальт.