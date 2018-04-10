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В Волгограде гостинично-ресторанный комплекс заплатит пять миллионов за воровство воды
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В Волгограде гостинично-ресторанный комплекс заплатит пять миллионов за воровство воды 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове постановил взыскать почти пять миллионов рублей с гостинично-ресторанного комплекса в Дзержинском районе Волгограда, привыкшего получать холодную воду в обход счетчика.
Конфликт между водопроводчиками и многофункциональным комплексом ООО «Ротонда» в Дзержинском районе Волгограда, в который входит ресторан «Вавилон» — бывший «Девичья башня», гостиница и автомойка, начался еще в 2016 году.
— При проверке выяснилось, что счетчик холодной воды не учитывает весь потребляемый объем, то есть «Ротонда» получала воду мимо счетчика, — сообщили V1.ru в концессии водоснабжения. — Комплексу неоднократно выдавали предписания устранить нарушения, устанавливали пломбы на обводе, но очередная проверка показывала, что «Ротонда» снова и снова срывает пломбы и пользуется водой в обход счетчика.
В феврале прошлого года бизнесмену направили требование оплатить образовавшиеся долги, которых по мнению концессионеров за время между очередными опломбировками накапало на 4910517,95 рубля. Так как ООО «Ротонда» с 2016 года игнорировало как требования водопроводчиков, так и оплату долга, концессионеры подали в суд. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Апелляционный суд в Саратове пришел к противоположным выводам.
Срыв пломбы, который представители комплекса не отрицали, подтвердил по мнению суда факт самовольного пользования водой. Расчет суммы долга также признан соответствующим закону. По решению суда, ООО «Ротонда» обязано оплатить долг в 4,9 миллиона рублей, а также судебные расходы по уплате госпошлины.
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