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Более 10 участков в Сокольниках будет благоустроено до конца года за счет средств от платных парковок
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Более 10 участков в Сокольниках будет благоустроено до конца года за счет средств от платных парковок 

Агентство «Москва» 40 минут назад
В Сокольниках проведут работы по комплексному благоустройству за счет средств от платных парковок, сообщили в пресс-службе Московского паркинга.
«Комплексное благоустройство 13 участков планируется в районе Сокольники в текущем году. Все работы будут проведены за счет средств, полученных от платных парковок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что местные власти установят новые футбольные ворота, баскетбольные стойки и тренажеры на спортивной площадке, добавят урны и поставят барьеры в зоне для выгула собак, оборудуют игровым комплексом детские площадки. Подробную информацию о благоустройстве можно найти на сайте управы района.
Деньги за парковку в начале каждого года авансом направляются в префектуры округов, которые, в свою очередь, распределяют средства по управам районов. Также не менее, 10% всех мероприятий по благоустройству проводятся с учетом пожеланий местных жителей.
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