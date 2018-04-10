Россия должна укреплять лидерство в математике, заявил Путин

"Россия должна быть в числе ведущих стран мира по целому ряду ключевых научных направлений. Это, прежде всего, математика, которая является базой как для формирования цифровой экономики, так и для всего научно-технологического развития. В этой дисциплине мы всегда были лидерами. Свои позиции нужно и дальше укреплять, усиливать", — заявил Путин в своем выступлении перед сотрудниками Курчатовского института

"Предстоит совершить кардинальный шаг вперед в области геномных исследований", — добавил он.

По словам Путина, необходимо также «выйти на новый уровень развития конвергентных, природоподобных технологий».

"По сути речь идет о широких междисциплинарных исследованиях на стыке математики, физики, биологии, информационных, когнитивных и других наук", — заявил глава государства.