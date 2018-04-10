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Россия должна укреплять лидерство в математике, заявил Путин
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Россия должна укреплять лидерство в математике, заявил Путин 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Россия должна укреплять свои лидерские позиции в математике и других науках, заявил во вторник президент Владимир Путин.
"Россия должна быть в числе ведущих стран мира по целому ряду ключевых научных направлений. Это, прежде всего, математика, которая является базой как для формирования цифровой экономики, так и для всего научно-технологического развития. В этой дисциплине мы всегда были лидерами. Свои позиции нужно и дальше укреплять, усиливать", — заявил Путин в своем выступлении перед сотрудниками Курчатовского института.
"Предстоит совершить кардинальный шаг вперед в области геномных исследований", — добавил он.
По словам Путина, необходимо также «выйти на новый уровень развития конвергентных, природоподобных технологий».
"По сути речь идет о широких междисциплинарных исследованиях на стыке математики, физики, биологии, информационных, когнитивных и других наук", — заявил глава государства.
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