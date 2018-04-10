Филиал «Кировэнерго» напоминает: отдых вблизи охранных зон ВЛ — смертельно опасен!

Чаще всего несчастные случаи на объектах энергетического комплекса происходят по причине невнимательности или элементарной безграмотности посторонних лиц. Необходимо учесть, что существует охранная зона линий электропередачи. Её границы строго регламентированы — причем не по прихоти энергетиков, а в целях безопасности. В таких местах смертельный риск поражения электрическим током наиболее велик.

Охранная зона линий электропередачи — это расстояние по обе стороны линии от крайних проводов ВЛ. Для воздушных линий напряжением 0,4 кВ она составляет 2 метра, для ВЛ 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ — 15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров, для кабельных линий — 1 метр, для кабельных линий связи — 2 метра.

Филиал «Кировэнерго» ставит в известность, что в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160, в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 Вт ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

— складировать или размещать хранилища любых, в том числе, горюче-смазочных материалов;

— размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

— использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

— строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

— посадка и вырубка деревьев и кустарников;

— проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

— земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра).

Важно знать: лица, виновные в нарушении нормальной работы электрических сетей, привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. Бдительность каждого может помочь избежать смертельной опасности!

Для тех жителей области, кто стал свидетелем происшествия, в результате которого пострадала линия электропередачи, мы публикуем телефон бесплатной «горячей линии» ПАО «МРСК Центра и Приволжья»: 8-800-100-33-00.

Фото — пресс-служба филиала «Кировэнерго»