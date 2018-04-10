«Нужно общаться между собой». Эксперты и политики обсудили энергетическую сферу Югры

«Мы сегодня сможем познакомиться с опытом регионов, обсудить широкий круг актуальных вопросов, — заявил на конференции заместитель губернатора округа Дмитрий Шаповал . — Убежден, что форум позволит наладить долгосрочное взаимодействие между участниками».

Организатором конференции выступили правительство Югры общественная организация «Деловая Россия» . На мероприятии собрались более 50 экспертов энергетической сферы, в том числе федеральных, представителей округа и глав муниципалитетов. Они рассмотрели инструменты модернизации энергетической инфраструктуры и привлечения инвестиций.

«Мы заинтересованы в объединении экспертных и исполнительных ресурсов для комплексного решения задач в части реализации ключевых инфраструктурных энергоэффективных проектов, — заявил председатель комитета энергетики «Деловой России», генеральный директор ООО «Березкагаз Компани» Дмитрий Липявко. — Нам нужно общаться между собой, чтобы в ходе такого общения появились новые идеи и возможности для реализации того потенциала, который заложен в нашем текущем бизнесе».

В конце конференции была создана резолюция. Предполагается, что она станет основой дальнейшего развития энергетической и коммунальной инфраструктуры Югры.