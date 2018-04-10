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«Нужно общаться между собой». Эксперты и политики обсудили энергетическую сферу Югры
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«Нужно общаться между собой». Эксперты и политики обсудили энергетическую сферу Югры 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы сегодня сможем познакомиться с опытом регионов, обсудить широкий круг актуальных вопросов, — заявил на конференции заместитель губернатора округа Дмитрий Шаповал. — Убежден, что форум позволит наладить долгосрочное взаимодействие между участниками».
Организатором конференции выступили правительство Югры и общественная организация «Деловая Россия». На мероприятии собрались более 50 экспертов энергетической сферы, в том числе федеральных, представителей округа и глав муниципалитетов. Они рассмотрели инструменты модернизации энергетической инфраструктуры и привлечения инвестиций.
«Мы заинтересованы в объединении экспертных и исполнительных ресурсов для комплексного решения задач в части реализации ключевых инфраструктурных энергоэффективных проектов, — заявил председатель комитета энергетики «Деловой России», генеральный директор ООО «Березкагаз Компани» Дмитрий Липявко. — Нам нужно общаться между собой, чтобы в ходе такого общения появились новые идеи и возможности для реализации того потенциала, который заложен в нашем текущем бизнесе».
В конце конференции была создана резолюция. Предполагается, что она станет основой дальнейшего развития энергетической и коммунальной инфраструктуры Югры.
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