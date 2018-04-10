Более 40% получателей льгот в КБР внесены в единую информационную систему соцобеспечения

НАЛЬЧИК , 10 апреля. / ТАСС /. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) внесли в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) более 40% получателей льгот, проживающих в республике, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе отделения пенсионного фонда по региону. ЕГИССО ввели в эксплуатацию с 1 января 2018 года, она призвана обеспечить контроль и повышение качества планирования расходов на оказание социальной помощи.

"На 1 апреля 2018 года количество загруженных записей в ЕГИССО в КБР — 146 тыс., что составляет 43,25% от планового показателя. На территории КБР определен 21 поставщик информации из числа министерств, ведомств и администраций районов, которые зарегистрированы в системе и проводят работы по реализации данного проекта. На сегодняшний день поставщиками информации проводится работа по первичному наполнению системы информацией о получателях мер социальной защиты (поддержки)", — сообщили в пенсионном фонде.

Там также отметили, что ведомство оказывает всестороннюю помощь и консультирует органы госвласти. По данным минтруда региона, в КБР в настоящее время предоставляется 50 мер социальной поддержки, из которых половина финансируется за счет регионального бюджета. Получателями льгот являются 245 тыс. жителей КБР, что составляет более четверти от населения.

ЕГИССО позволяет гражданам и органам власти получать всю актуальную информацию о существующих в России мерах социальной поддержки, а также рекомендации. Оператором системы является Пенсионный фонд России. Система призвана повысить эффективность управления в области государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о правах на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении мер социальной поддержки.

Одной из ее задач является возможность применения принципов адресности и критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. ЕГИССО также позволит проводить аналитику по интересующим показателям в сфере социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части выполнения социальных обязательств государства.