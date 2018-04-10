Ещё
Строительство ФОКа на месте бывшего рынка «Ягуар» продолжается
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство ФОКа на месте бывшего рынка «Ягуар» продолжается 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Минспорт Карелии сообщил, что на данный момент на объекте ведутся подготовительные работы для реконструкции здания. Фото с сайта: rk.karelia.ru/
9 апреля в местных СМИ появилась информация, что на Древлянке начали разбирать недостроенный ФОК, который компания «СпортКом» обещала построить в 2016 году на месте снесенного рынка «Ягуар».
Ирина Мирошник по этому поводу сообщила, что сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций. В свою очередь Минспорт Карелии опубликовал на сайте информацию, что «СпортКом» ведет проектные работы по реконструкции здания с увеличением площади.
Также отмечается, что проект с откорректированными архитектурными решениями и изменения сейчас находятся на согласовании с администрацией города.
Срок окончания проектных работ с прохождением экспертизы документации по объекту запланирован на май 2018 года. Ориентировочный срок получения разрешения на строительство — июнь 2018 года. В связи с этим на объекте в настоящее время ведутся подготовительные работы для реконструкции здания — производится демонтаж стеновых панелей и внутренних инженерных сетей,
— сообщается на сайте.
Также глава Петрозаводска сообщила, что уже дала поручения специалистам по градостроительству и архитектуре, чтобы они тщательно изучили документы по реконструкции здания, чтобы на месте ФОКа не появилась торговая точка.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
США приготовили России новую «удавку»: ударят по банкам Торговые центры предлагают проверять на безопасность ежегодно: мнение экспертов Экономика России без будущего: вместо стратегии — «хитрый план»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне336
Эрдоган раскритиковал Лаврова84
Меркель анонсировала встречу без России357
Путин рассказал о разработке уникального оружия214
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение