Строительство ФОКа на месте бывшего рынка «Ягуар» продолжается 

Минспорт Карелии сообщил, что на данный момент на объекте ведутся подготовительные работы для реконструкции здания. Фото с сайта: rk.karelia.ru/
9 апреля в местных СМИ появилась информация, что на Древлянке начали разбирать недостроенный ФОК, который компания «СпортКом» обещала построить в 2016 году на месте снесенного рынка «Ягуар».
Ирина Мирошник по этому поводу сообщила, что сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций. В свою очередь Минспорт Карелии опубликовал на сайте информацию, что «СпортКом» ведет проектные работы по реконструкции здания с увеличением площади.
Также отмечается, что проект с откорректированными архитектурными решениями и изменения сейчас находятся на согласовании с администрацией города.
Срок окончания проектных работ с прохождением экспертизы документации по объекту запланирован на май 2018 года. Ориентировочный срок получения разрешения на строительство — июнь 2018 года. В связи с этим на объекте в настоящее время ведутся подготовительные работы для реконструкции здания — производится демонтаж стеновых панелей и внутренних инженерных сетей,
— сообщается на сайте.
Также глава Петрозаводска сообщила, что уже дала поручения специалистам по градостроительству и архитектуре, чтобы они тщательно изучили документы по реконструкции здания, чтобы на месте ФОКа не появилась торговая точка.
По материалам: ptzgovorit.ru