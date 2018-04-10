Строительство ФОКа на месте бывшего рынка «Ягуар» продолжается

Минспорт Карелии сообщил, что на данный момент на объекте ведутся подготовительные работы для реконструкции здания. Фото с сайта: rk.karelia.ru

9 апреля в местных СМИ появилась информация, что на Древлянке начали разбирать недостроенный ФОК, который компания «СпортКом» обещала построить в 2016 году на месте снесенного рынка «Ягуар».

Ирина Мирошник по этому поводу сообщила, что сейчас на территории строящегося объекта идет разборка каких-то конструкций. В свою очередь Минспорт Карелии опубликовал на сайте информацию, что «СпортКом» ведет проектные работы по реконструкции здания с увеличением площади.

Также отмечается, что проект с откорректированными архитектурными решениями и изменения сейчас находятся на согласовании с администрацией города.

Срок окончания проектных работ с прохождением экспертизы документации по объекту запланирован на май 2018 года. Ориентировочный срок получения разрешения на строительство — июнь 2018 года. В связи с этим на объекте в настоящее время ведутся подготовительные работы для реконструкции здания — производится демонтаж стеновых панелей и внутренних инженерных сетей,

— сообщается на сайте.