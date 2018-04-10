Суд амнистировал двух человек, виновных в крушении Ми-8 под Мурманском 

Суд амнистировал представителей компании «Спарк авиа», признанных виновными в крушении вертолета Ми-8 под Мурманском в 2014 году. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Приговор генеральному директору фирмы Сергею Прокофьеву и его заместителю Игорю Меледину вынес Московский районный суд Северной столицы. Обоих признали виновными и приговорили к 2 годам лишения свободы условно, но тут же амнистировали. Подсудимые свою вину так и не признали.
Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение около Мунозера под Мурманском в 2014 году. Из 18 находившихся на борту человек выжили только двое. В авиакатастрофе погибли заместитель губернатора Мурманской области Сергей Скоморохов, министр экологии региона Алексей Смирнов и другие высокопоставленные чиновники.
Разбившийся вертолет был застрахован компанией «Спарк авиа».