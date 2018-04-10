Суд амнистировал двух человек, виновных в крушении Ми-8 под Мурманском

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В Петербурге с сосульками будут бороться с помощью «холодных чердаков»

В понедельник в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения

С выставки животных в Петербурге похитили котенка мейн-куна и ежей