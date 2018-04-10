В Саратове селекционеры потеряли более трети опытных полей

Ученые института обеспечивают семенами разных культур регионы Поволжья, Урала и Сибири, каждый десятый гектар в стране засеивается сортами саратовской селекции. Между тем вскоре институт может остаться без опытных полей.

До 2013 года земельными участками распоряжалась Российская академия сельскохозяйственных наук, за это время у института под строительство жилья изъяли 374 гектара. Сейчас спор идет из-за 88 гектаров в Ленинском и Кировском районах города, которые у научного учреждения отобрали в том же 2013-м. В целом же за последнее десятилетие институт лишился почти третьей части опытных полей.

В своем иске научное учреждение требовало признать распоряжения областного комитета по управлению имуществом (ныне — министерство инвестиционного развития и имущественных отношений) незаконными. Ученые указали, что изъятие земельных участков осложнило выполнение госзаданий по научным программам по выведению стрессоустойчивых сортов и гибридов зерновых культур.

Первые две инстанции селекционеры проиграли, так как был пропущен срок подачи иска. Однако окружной арбитражный суд в Казани эти решения отменил и отправил дело на новое рассмотрение. Кассационная инстанция потребовала, чтобы нижестоящие суды рассмотрели заявленные требования в полном объеме, в том числе вопрос о возврате земельных участков.

Однако и повторное судебное разбирательство пока складывается не в пользу саратовских селекционеров. Они вновь проиграли в первой инстанции, и сейчас спор рассматривается в апелляции. Саратовский арбитражный суд посчитал, что областной комитет по управлению имуществом, прекратив право бессрочного пользования земельных участков НИИСХ Юго-Востока, действовал в рамках полномочий.

В решении суда также указывается, что сам институт не воспользовался правом обжаловать протоколы правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и эффективному использованию земельных участков, находящихся в собственности РФ , принятых в 2013 году, на основании которых впоследствии и действовал комитет по управлению имуществом.

Не увидел суд нарушения и в том, что решение об изъятии участков под жилищное строительство приняли при отсутствии документов территориального планирования, поскольку такое требование было внесено в Земельный кодекс только в 2015 году. По этой же причине судья посчитал, что на участки не распространяется мораторий, установленный в 2014 году президентом РФ на изъятие земель сельскохозяйственного назначения и другого имущества, находящегося у научных организаций.

Изъятые земли передадут под жилищное строительство многодетным семьям

В правительстве Саратовской области заявляют, что изъятые земли передадут под жилищное строительство многодетным семьям. В настоящее время в регионе более 15 тысяч таких семей подали заявления на получение участков. Фактически же землю получила лишь половина очередников.

В то же время ранее изъятые сотни гектаров селекционных земель в Саратове до сих пор используются только частично. Образцовые поля превратились в заросшие пустоши, где размножаются вредители. Так, вдоль улицы Шехурдина еще два года назад планировалось строительство парка, однако эти планы остались нереализованными. А высаженные на субботниках горожанами деревья частично засохли, частично были украдены.

По мнению заместителя директора НИИСХ Юго-Востока Сергея Деревягина, суд отказал институту в удовлетворении иска по формальным основаниям. В научном учреждении намерены продолжать разбирательство.

— Позиция нашего учредителя — Федерального агентства научных организаций — заключается в том, что пока есть возможность добиваться отмены принятого решения, это нужно делать. Главное, чтобы процесс изъятия земель не продолжился, — говорит директор института Сергей Гапонов.

По словам ученых, изъятие полей, на которых раньше занимались семеноводством, сократило базу для воспроизводства и реализации семян для сортообновления практически на треть. Теперь часть работ переносится к партнерам института, в семеноводческие хозяйства, а для проводимых научных исследований оставшейся земли достаточно.

Больше всего ученых беспокоит ситуация, что застройка многоквартирными домами вплотную подошла к участкам с экспериментальными посевами, которые не огорожены, земляной вал предохраняет только от заезда машин, однако прямо по делянкам гуляют местные жители, вытаптывают посевы.

Между тем Несмотря на рекордные урожаи, полученные в прошлом и позапрошлом годах, более 40 процентов зерна, выращенного в регионе, — низкого качества, оно является фуражным. По мнению экспертов, в числе основных причин — нарушение агротехнологий, неправильный подбор семян. При этом многие сельхозпредприятия зачастую не занимаются сортообновлением, пересевая выращенное зерно на протяжении многих лет.