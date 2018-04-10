Ещё
Борис Жигалев стал главой общественного совета при департаменте внешних связей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Борис Жигалев стал главой общественного совета при департаменте внешних связей 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев стал председателем Общественного совета при департаменте внешних связей, передает пресс-служба областного правительства.
Перевыборы председателя Общественного совета произошли по причине назначения ранее избранного Алексея Алёхина на должность главы департамента по развитию туризма и НХП Нижегородской области.
Кандидатура Бориса Жигалева на указанный пост была поддержана абсолютным большинством голосов. Вновь избранным членом совета также стал заместитель директора частного общеобразовательного учреждения «Школа имени М. В. Ломоносова» Дмитрий Клочков.
На заседании члены Общественного совета также обсудили подготовку к международным и межрегиональным мероприятиям, запланированным во 2 квартале 2018 года.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Избрание Тулеева спикером заксобрания – избыточный шаг» В Саратове руководители УФСИН будут оштрафованы за долги «Конкорд» против КИО: застройщик отстоял свои права в суде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России306
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег106
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля183
Найден позитив от ослабления рубля98
Поставщики бытовой техники увеличивают цены271
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение