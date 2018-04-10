Борис Жигалев стал главой общественного совета при департаменте внешних связей

Ректор Нижегородского лингвистического университета Борис Жигалев стал председателем Общественного совета при департаменте внешних связей, передает пресс-служба областного правительства.

Перевыборы председателя Общественного совета произошли по причине назначения ранее избранного Алексея Алёхина на должность главы департамента по развитию туризма и НХП Нижегородской области

Кандидатура Бориса Жигалева на указанный пост была поддержана абсолютным большинством голосов. Вновь избранным членом совета также стал заместитель директора частного общеобразовательного учреждения «Школа имени М. В. Ломоносова» Дмитрий Клочков.

На заседании члены Общественного совета также обсудили подготовку к международным и межрегиональным мероприятиям, запланированным во 2 квартале 2018 года.