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Власти отказались застраивать пойму Ельцовки многоэтажками
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Власти отказались застраивать пойму Ельцовки многоэтажками 

ngs.ru 39 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня на городских общественных слушаниях новосибирцы добились отмены проекта по застройке поймы речки Ельцовки в микрорайоне Нижняя Ельцовка многоэтажками, детскими садами и школой.
«Как мы узнали на совещании, которое прошло 21 марта в администрации Первомайского района, там планировалось [построить] несколько жилых домов с этажностью в 25–30 этажей», — сообщила участница слушаний, жительница микрорайона Оксана Бабенко.
По словам Оксаны, на участке, который городские власти предполагали отдать под застройку, расположен гаражный кооператив, канализационная насосная станция и территория Академического лесничества.
«Это небольшая территория. Там негде строить два детских сада и школу, [которые тоже были обещаны]. Дома там можно воткнуть, а на инфраструктуру нет места. А лес сносить нельзя согласно Лесному кодексу», — заметила Оксана и добавила, что собственник в свою очередь убеждён, что это не лес, а зелёные насаждения, которые можно убрать.
Проект застройки микрорайона Нижняя Ельцовка, по словам Оксаны Бабенко, после прений общественников и собственника участка был единогласно отклонен экспертами общественных слушаний.
Председатель комиссии горсовета по градостроительству Дмитрий Дамаев подтвердил, что проект был отклонён. «Правильное решение. А там такая позиция [у застройщика]: мы — отдельная структура, мы тут с вами не хотим… Как будто потом это не городская будет проблема, когда построят. Для них это — деньги заработать», — пояснил Дамаев и уточнил, что потенциальный застройщик не предупреждал мэрию о своих строительных планах на этом участке.
3 апреля около 20 жителей Нижней Ельцовки выходили в Первомайский сквер на пикет против застройки в своём микрорайоне.
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