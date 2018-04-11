В минфине США рассказали об «эффективности» санкций против России

Глава минфина США Стивен Мнучин заявил, что видит серьезный эффект от последних санкций против России , в том числе и на международных рынках, но отмечает, что к ним как к инструменту нужно подходить ответственно, поскольку он очень мощный. Об этом сообщает РИА «Новости».

"Нам нужно быть очень осторожными, когда мы используем санкции. Это очень мощный инструмент. И нам нужно внедрять их осторожно и вдумчиво. Мы совсем недавно объявили о новых санкциях против российских олигархов и российских политиков. Они оказали достаточно серьезный эффект. Вы видели это по рынку. Мы так же ввели большое количество санкций против компаний, связанных с этими олигархами", — сказал Мнучин.