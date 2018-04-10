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В рамках акции «Дети России-2018» полицейские встретились со школьниками Волжского района Самарской области
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В рамках акции «Дети России-2018» полицейские встретились со школьниками Волжского района Самарской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
Сотрудники ПДН и отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической акции «Дети России-2018» встретились с учащимися 9-11 классов средней общеобразовательной школы «Образовательный центр „Южный город“.
Основная цель проведенного мероприятия направлена на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление и пресечение фактов их вовлечения в преступную деятельность, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за участие в их обороте.
В ходе встречи сотрудники полиции продемонстрировали молодым людям информационные слайды о видах наркотических веществ, их воздействии на организм и рассказали, как они влияют на социальную жизнь подростков. После лекции ребята активно задавали стражам правопорядка вопросы о том, что делать, если заметили факт распространения наркотиков в школе, как действовать в таких случаях, куда обращаться. На все вопросы школьники получили исчерпывающие ответы и записали номера телефонов для обращения в полицию района.
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