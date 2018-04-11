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В Уфе к Первомаю готовят 19 городских фонтанов
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В Уфе к Первомаю готовят 19 городских фонтанов 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
С начала апреля в Уфе начали работы по расконсервации городских фонтанов. Заработают водные украшения к майским праздникам.
У рабочих много хлопот: нужно убрать снег и доски, которыми были накрыты фонтаны, очистить чаши и проверить работу насосов, а также смазать все задвижки и прочистить фильтры. Работы на 19 фонтанах начались 1 апреля и продлятся до конца месяца.
Содержанием фонтанов занимается компания «Горзеленхоз» — она выиграла тендер на круглогодичный контроль за сохранностью водных декораций.
— Например, работники будут каждый день чистить фонтаны от мусора и дважды в месяц менять в них воду, — сообщается в документации аукциона.
У каждого из фонтанов свой график работы. Например, у «Дома республики» жирандоль будет каждый день включаться в 8:00 и выключаться в 22:00, в сквере «Театральный» время работы фонтана с 10:00 до полуночи.
Содержание фонтанов в 2018 году обойдется администрации в семь миллионов и 64 тысячи рублей.
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