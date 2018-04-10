Ещё
Российский сенатор заявил, что необходимо вернуть смертную казнь для педофилов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский сенатор заявил, что необходимо вернуть смертную казнь для педофилов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал приговор «обнинскому маньяку» и заявил, что необходимо вернуть смертную казнь как наказание за особо тяжкие преступления. Об этом сообщило РИА ФАН.
По мнению сенатора, 18 лет строгого режима за 64 изнасилования несовершеннолетних — это слишком мягкий приговор.
Я об актуальности возвращения смертной казни говорю уже очень много лет. И к педофилам нужно было бы ее применять в первую очередь. На втором месте — крупные коррупционеры, на третьем — серийные убийцы. К ним ко всем следовало бы применять смертную казнь, не оглядываясь на международные нормы
— Франц Клинцевич.
Сенатор не сомневается, что необходимость в этом есть. Он уточнил, что данную меру наказания в отношении названых им трех категорий необходимо применить только в том случае, если их вина доказана. В то же время, по мнению Клинцевича, «смертная казнь в России пока возвращена быть не может, поскольку мы, в отличие от наших „партнеров“, соблюдаем международные договоренности».
49‐летнего педофила из Обнинска приговорили к 18 годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетних. Следователи доказали 64 эпизода насилия в отношении 12 детей в возрасте от девяти до 13 лет. Маньяк орудовал на территории Калужской, Московской и Саратовской областей.
360tv.ru: последние новости
Патриарх Кирилл, Владимир Мединский и Андрей Воробьев примут участие в открытии храмового комплекса в Гагино Паводковое положение введено в Московском бассейне МЧС обнаружило нарушения правил пожарной безопасности в двух ТЦ в Москве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне336
Эрдоган раскритиковал Лаврова84
Меркель анонсировала встречу без России357
Путин рассказал о разработке уникального оружия214
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение