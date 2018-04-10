Российский сенатор заявил, что необходимо вернуть смертную казнь для педофилов

Член Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал приговор «обнинскому маньяку» и заявил, что необходимо вернуть смертную казнь как наказание за особо тяжкие преступления. Об этом сообщило РИА ФАН.

По мнению сенатора, 18 лет строгого режима за 64 изнасилования несовершеннолетних — это слишком мягкий приговор.

Я об актуальности возвращения смертной казни говорю уже очень много лет. И к педофилам нужно было бы ее применять в первую очередь. На втором месте — крупные коррупционеры, на третьем — серийные убийцы. К ним ко всем следовало бы применять смертную казнь, не оглядываясь на международные нормы

— Франц Клинцевич.

Сенатор не сомневается, что необходимость в этом есть. Он уточнил, что данную меру наказания в отношении названых им трех категорий необходимо применить только в том случае, если их вина доказана. В то же время, по мнению Клинцевича, «смертная казнь в России пока возвращена быть не может, поскольку мы, в отличие от наших „партнеров“, соблюдаем международные договоренности».