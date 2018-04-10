Как выжить в новую Великую депрессию?

Москва , 10 апреля — «Вести. Экономика» Многочисленные экономисты и инвесторы предупреждают об очередном великом финансовом кризисе, но мало кто прислушивается к ним. Ни один кризис не будет похож на предыдущий. Следующая великая депрессия будет отличаться от предыдущей.

При последней депрессии те, кто имел деньги, находились в более выгодном финансовом положении, позволяющем переждать ее. При следующей депрессии те, у кого есть фиатные деньги, потонут в ней, поскольку фиатные деньги становятся бесполезными.

Сегодня очень мало американцев имеют крупные сбережения. Большинство из них живут в кредит, а те, у кого есть сбережения, хранят их в тех финансовых инструментах, которые будут уничтожены, так как банкиры стремятся обрушить систему, чтобы скрыть результаты кражи, в которой они участвовали на протяжении десятилетий. Те, кто думают, что они выйдут на пенсию, имея индивидуальный пенсионный счет, пенсию или соцобеспечение, внезапно обнаружат, что остались без средств к существованию.

Западная линия сместилась в Азию. Это означает, что Северная Америка больше не является судоходным центром мира. Для американцев последствия этого окажутся катастрофическими. Это означает, что наша экономика в будущем начнет снижение, это приведет к тому, что уровень жизни окажется значительно ниже того, что есть сейчас.

Те, у кого есть небольшой объем чистых активов, могут превратиться в новых бездомных, поскольку они станут безработными и потерпят дефолт по всем своим кредитным обязательствам.

Все современные системы соцзащиты, которые призваны делать людей здоровыми и счастливыми, не смогут уйти от толпы людей, которые будут бродить по улицам, чтобы найти средства для выживания.

Стоит взглянуть на Венесуэлу , чтобы понять, к чему все это приведет.

Минимальная заработная плата в Венесуэле сегодня составляет $7 в месяц. Не в день или в неделю, а в месяц. Те, у кого есть местная валюта, ежедневно сталкиваются с ее девальвацией, что ухудшает ситуацию со временем. Если бы любой из этих людей хранил часть своего богатства в золоте, у них была бы возможность облегчить условия жизни, учитывая, что экономика терпит крах. Одна унция золота в руках венесуэльцьцев сегодня прослужила бы долгие годы. Это урок, который все мы должны усвоить.

Хранение части благосостояния в золоте и серебре — это не средство спасения, это часть более масштабной стратегии, гарантирующей, что вы не пострадаете в ближайшие годы из-за слепой веры в то, что правительство позаботится о вас. Имейте в виду, что правительство контролируют те же люди, которые разрушают ваш жизненный уровень. Вопрос: почему их должны заботить ваши страдания?

Понимание того, что может произойти и способность создать план борьбы с этим — вот единственная надежда, которую стоит питать в предстоящие нелегкие годы. Тот, кто доверяет правительству или живет только сегодняшним днем, будет пожинать плоды своего поведения. Простая стратегия, позволяющая застраховать вас от ненужных страданий, не должна быть дорогостоящей или сложной.

Лучшие планы всегда просты и позволяют адаптироваться к переменам. Если вы инвестируете в простой, недорогой план, но мир останется неизменным, хуже вашим инвестициям не будет. Но если что-то изменится и план станет реально необходим, это позволит вам пережить кризис легче, чем основной массе населения.

Стратегия, изложенная в «American Dream Lost» — это базовый план, приемлемый для всех, но в основном предназначенный для тех, у кого есть всего несколько тысяч долларов, которые можно использовать в чрезвычайной ситуации. То есть он предназначен для большинства американцев, у которых мало денег. Важно понимать, что план такого типа — это страховой полис против плохих времен, которые могут нанести большой вред вам и вашей семье. Его стоит понимать в таком контексте.

Одна из основных проблем у людей заключается в том, что, когда происходит что-то плохое, они пытаются продолжать жить как обычно, и игнорировать последствия, пока не станет слишком поздно делать что-либо. Если человек теряет свою работу, они продолжают жить, используя небольшие сбережения в надежде, что все изменится к лучшему, пока не кончаются все деньги.

Иногда они выигрывают, иногда проигрывают, зависит от того, насколько они удачливы. Такой тип поведения часто приводит людей к тому, что у них заканчиваются деньги, и только тогда они начинают составлять план дальнейших действий. Проблема в том, что к тому времени у них уже не бывает ресурсов, чтобы реализовать план.

Как только ваша экономическая ситуация внезапно изменится к худшему, вы должны сесть и представить какое будущее вас ждет. Хорошо быть оптимистом, но если шансы найти новую работу не очень высоки, стоит решить, как лучше всего использовать ресурсы, которые у вас имеются для того, чтобы поддерживать достойный уровень жизни.

Возможно, вам придется сделать очень трудный выбор, но не предпринимать вообще ничего — явно не то, что пойдет вам на пользу в долгосрочной перспективе. Тем, кто решит предпринять радикальные шаги, чтобы обеспечить должный уровень жизни своей семьи, стоит обратить внимание на следующий список:

Покупайте годовой объем основных продуктов питания и предметов первой необходимости, которые легко хранятся. Купите на будущее одежду длительного пользования. Купите за наличные старый автомобиль, который может повезти трейлер. Купите за наличные хороший трейлер для кемпинга, в котором поместится вся ваша семья. Купите оружие и боеприпасы для защиты и охоты. Купите серебряные монеты, чтобы сохранить богатство. Это даст вам возможность обеспечить будущее своей семье даже в худших ситуациях. У нее будет еда, жилье, одежда, транспорт, безопасность и возможность покупать предметы первой необходимости, которые необходимы в будущем.

Нелегко будет убедить вашу семью переехать в домик на колесах на какое-то время, но альтернатива оказаться бездомным облегчит этот выбор. Факт того, что тысячи людей во всей Америке живут в палатках вблизи крупных населенных пунктов, достаточное доказательство того, что это может произойти.

В зависимости от ваших навыков совершения покупок все эти вещи могут обойтись в $5 тыс. и намного меньше, если у вас есть время искать выгодные варианты. Ваш план может варьироваться в зависимости от имеющихся у вас ресурсов и навыков. У вас может быть доступ к небольшому участку земли, где вы расположитесь, либо у вас могут быть навыки по модернизации кузова фургона или закрытого трейлера для проживания.

Очередная великая депрессия будет непохожа на все, что мы пережили раньше. Только те, у кого есть необходимые ресурсы, относительно безболезненно переживут это. Грамотная подготовка — это ключ к адаптации к будущим событиям.

Те, у кого нет ресурсов, столкнутся с горькой реальностью, поскольку изо всех сил будут пытаться выжить. Не будет никаких объявлений или предупреждений о грядущих событиях. Они просто внезапно случатся. И те, кто готовится к ним заранее, будут готовы лучше.