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Путин рассказал, что нужно для технологического бума
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Путин рассказал, что нужно для технологического бума 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предложить российскому бизнесу дополнительные стимулы для инвестиций в технологии, чтобы добиться технологического бума.
"Необходимо создавать дополнительные стимулы для вложения бизнеса в исследования и разработки, для деятельности крупных и малых высокотехнологичных компаний. Словом, создать такой инвестиционный климат, чтобы запустить настоящий технологический «бум». Запустить его нужно обязательно", — сказал Путин в ходе выступлении в Курчатовском институте.
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