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Госдума поддержала проект, упрощающий процесс признания жертвами политических репрессий
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Госдума поддержала проект, упрощающий процесс признания жертвами политических репрессий 

ТАСС 40 минут назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в первом чтении законопроект, упрощающий процесс признания жертвами политических репрессий тех лиц, которые в эпоху Советского Союза были сосланы на территории, ныне относящиеся к иностранным государствам. Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента группой депутатов в апреле 2016 года.
Как поясняют разработчики, в настоящее время решения о признании жертвами политрепрессий должны приниматься на основании проверки материалов уголовных и административных дел. Однако, обращают внимание они, участились случаи, «когда при необходимости получения информации из зарубежных государств уполномоченные органы этих государств предоставляют материалы в сроки, не позволяющие соблюсти требования законодательства РФ, либо не предоставляют их вовсе».
"Проектом федерального закона предлагается установить, что в случае невозможности получения материалов уголовных и административных дел в связи с их утратой либо неполучением в течение шести месяцев необходимых сведений от уполномоченных органов иностранного государства заинтересованные лица или общественные организации могут обратиться в органы прокуратуры с заявлением о признании подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации детей, находившихся вместе с репрессированными по политическим мотивам родителями в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также о признании пострадавшими от политических репрессий детей, супругов, родителей репрессированных лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и реабилитированных посмертно, и самостоятельно представить подтверждающие материалы", — говорится в пояснительной записке к документу.
В таком случае, по словам законодателей, органы прокуратуры вместе с органами госбезопасности и органами внутренних дел «проверяют представленные материалы, составляют заключения и выдают справки о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям и подлежащими реабилитации либо пострадавшими от политических репрессий».
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