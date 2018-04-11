Первый польский отчет о крушении Ту-154М под Смоленском аннулировали

ВАРШАВА , 11 апреля. / ТАСС /. Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая причины крушения под Смоленском президентского самолета Ту-154М, приняла решение аннулировать первый официальный отчет о причинах этой трагедии, представленный Государственной комиссией по расследованию авиационных происшествий в июле 2011 года. Об этом заявил в среду глава подкомиссии Антоний Мачеревич в ходе презентации технического отчета о катастрофе.

Как пояснил Мачеревич, на данный момент «нет официальной позиции польского государства по этой трагедии до момента появления отчета подкомиссии». По его словам, аннуляция отчета от 2011 года была произведена «на основании решения подкомиссии» и принимая во внимание то, «что отчет [ Ежи ] Миллера содержит фальшивые тезисы и был создан в условиях политического давления».

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский . В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной крушения стало «снижение [самолета] ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг». В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». После прихода к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий.

Эта подкомиссия, подводя в апреле прошлого года итоги своей работы, заявила, что на борту самолета произошел взрыв. Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о вероятности взрыва на борту Ту-154М, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.