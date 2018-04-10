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Активные граждане Хорошево-Мневников определят лучших врачей 2017 года
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Активные граждане Хорошево-Мневников определят лучших врачей 2017 года 

Управа района Хорошево-Мневники 44 минуты назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Жители Хорошево-Мневников могут поддержать медиков на конкурсе «Лучший врач-терапевт, врач общей практики Москвы».
Голосование проходит с 10 апреля по 3 июня на портале «Активный гражданин». В конкурсе представлены врачи из Хорошево-Мневников, работающие в городской поликлинике № 115 и в филиале № 2 этого учреждения.
«Это уникальный шанс сказать спасибо тем, кто выполняет крайне ответственную миссию, спасая жизнь и возвращая здоровье москвичам. Каждый участник проекта может оценить работу своего участкового врача-терапевта, врача общей практики по 10-балльной шкале, где 10 — это отлично, а 1 — очень плохо», — сообщается на портале.
По результатам оценки для каждого врача подсчитывается средний балл по формуле: общая сумма всех оценок делится на количество оценок. На основании средних оценок составляется рейтинг врачей-терапевтов. В рейтинге учитываются только те врачи, за которых проголосовало не менее 70 человек. Десять участников, набравших наивысший средний балл, становятся победителями голосования.
Проголосовать можно по ссылке: ag.mos.ru/poll/4447.
Напомним, ежегодный конкурс «Лучший участковый врач-терапевт, врач общей практики» проводится Департаментом здравоохранения Москвы при поддержке проекта «Активный гражданин» с 2015 года. Итоги голосования подводят в канун профессионального праздника — Дня медицинского работника. (ео)
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