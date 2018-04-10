Активные граждане Хорошево-Мневников определят лучших врачей 2017 года

Жители Хорошево-Мневников могут поддержать медиков на конкурсе «Лучший врач-терапевт, врач общей практики Москвы ».

Голосование проходит с 10 апреля по 3 июня на портале «Активный гражданин». В конкурсе представлены врачи из Хорошево-Мневников, работающие в городской поликлинике № 115 и в филиале № 2 этого учреждения.

«Это уникальный шанс сказать спасибо тем, кто выполняет крайне ответственную миссию, спасая жизнь и возвращая здоровье москвичам. Каждый участник проекта может оценить работу своего участкового врача-терапевта, врача общей практики по 10-балльной шкале, где 10 — это отлично, а 1 — очень плохо», — сообщается на портале.

По результатам оценки для каждого врача подсчитывается средний балл по формуле: общая сумма всех оценок делится на количество оценок. На основании средних оценок составляется рейтинг врачей-терапевтов. В рейтинге учитываются только те врачи, за которых проголосовало не менее 70 человек. Десять участников, набравших наивысший средний балл, становятся победителями голосования.

Проголосовать можно по ссылке: ag.mos.ru/poll/4447.

Напомним, ежегодный конкурс «Лучший участковый врач-терапевт, врач общей практики» проводится Департаментом здравоохранения Москвы при поддержке проекта «Активный гражданин» с 2015 года. Итоги голосования подводят в канун профессионального праздника — Дня медицинского работника. (ео)