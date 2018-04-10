Госдума поддержала поправки, регулирующие признание лиц жертвами репрессий

МОСКВА , 10 апр — РИА Новости Госдума приняла в первом чтении поправки к федеральному закону «О реабилитации жертв политических репрессий», регулирующие вопрос признания лиц жертвами политических репрессий.

Поправки предлагается внести в федеральный закон «О реабилитации жертв политических репрессий». В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что в настоящее время решения о признании лиц подвергшимися политическим репрессиям должны приниматься на основании проверки материалов уголовных и административных дел. Вместе с тем участились случаи, когда при необходимости получения информации из зарубежных государств уполномоченные органы этих государств предоставляют материалы в сроки, не позволяющие соблюсти требования российского законодательства, либо не предоставляют их вовсе.