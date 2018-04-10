В Новосибирске сотрудники полиции провели антинаркотическое мероприятие

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области встретились со студентами Новосибирского кооперативного техникума им. Косыгина. Кроме того, в акции принимали участие представители Минздрава , сотрудники отряда специального назначения «Гром» областной полиции и сотрудники кинологической службы Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Представитель ГУ МВД России по Новосибирской области рассказал студентам о последствиях потребления наркотических средств и психоактивных веществ, предупредил о новых опасных формах вовлечения подростков в торговлю наркотиками и о неизлечимости наркомании. В качестве иллюстрации студентам показали социальный видеоролик о губительных последствиях применения наркотических средств для здоровья человека. Также молодым людям напомнили об уголовной ответственности за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств психоактивных веществ.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями бойцов отряда специального назначения «Гром» ГУ МВД России по Новосибирской области и служебных собак кинологической службы УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Всего в рамках межведомственной акции «Дети России» новосибирские полицейские провели более 800 акций в образовательных учреждениях региона, среди которых были лекции, беседы, показ тематических фильмов, и другие мероприятия.