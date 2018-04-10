Благовещение в Выхине-Жулебине отметили чаепитием

В Великий христианский праздник Благовещения 7 апреля в филиале «Выхино» состоялось праздничное чаепитие. Жители района Выхино-Жулебино поздравили друг друга с праздником и с удовольствием поделились семейными рецептами куличей.

«Благовещение — это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от нее может родиться Сын Божий.

Праздник Благовещение на всей Руси был почитаем народом как день совершеннейшей свободы и покоя», — говорится на сайте учреждения.

Филиал «Выхино» ТЦСО «Жулебино» расположен по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2. (вт)