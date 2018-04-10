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Благовещение в Выхине-Жулебине отметили чаепитием
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Благовещение в Выхине-Жулебине отметили чаепитием 

Управа района Выхино-Жулебино 49 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В Великий христианский праздник Благовещения 7 апреля в филиале «Выхино» состоялось праздничное чаепитие. Жители района Выхино-Жулебино поздравили друг друга с праздником и с удовольствием поделились семейными рецептами куличей.
«Благовещение — это день благой вести о том, что нашлась во всем мире людском Дева, так верующая Богу, так глубоко способная к послушанию и к доверию, что от нее может родиться Сын Божий.
Праздник Благовещение на всей Руси был почитаем народом как день совершеннейшей свободы и покоя», — говорится на сайте учреждения.
Филиал «Выхино» ТЦСО «Жулебино» расположен по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2. (вт)
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