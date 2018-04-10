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В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры
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В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры 

Волга Ньюс 51 минуту назад
«Одна из ключевых задач, поставленных нашим президентом, это сбалансированное пространственное развитие страны. Для Самарской области это очень важная тема. У нас сложилась Самарско-Тольяттинская агломерация, третья в стране по численности населения», — напомнил глава региона, и в продолжение подчеркнул, что Самарская область должна стать крупным мировым центром работы с информационными массивами, а также одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны.
"Нам предстоит разработать комплексную программу развития транспортной инфраструктуры в Самарской области. Мы должны иметь подготовленные проекты. На них в ближайшие годы будут ассигнованы колоссальные суммы, и Самарская область должна стать активным участником", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В числе проектов, продвигаемых на федеральном уровне, глава региона назвал строительство скоростной железнодорожной ветки «Самара-Курумоч-Тольятти». «В перспективе она может быть продолжена в направлении Димитровграда, Ульяновска, с которыми мы уже имеем очень тесные связи, а дальше на Казань, что позволит создать предпосылки для формирования крупнейшей межрегиональной агломерации», — подытожил Дмитрий Азаров.
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