В Самарской области появится комплексная программа развития транспортной инфраструктуры 

«Одна из ключевых задач, поставленных нашим президентом, это сбалансированное пространственное развитие страны. Для Самарской области это очень важная тема. У нас сложилась Самарско-Тольяттинская агломерация, третья в стране по численности населения», — напомнил глава региона, и в продолжение подчеркнул, что Самарская область должна стать крупным мировым центром работы с информационными массивами, а также одним из ключевых транспортно-логистических узлов страны.
"Нам предстоит разработать комплексную программу развития транспортной инфраструктуры в Самарской области. Мы должны иметь подготовленные проекты. На них в ближайшие годы будут ассигнованы колоссальные суммы, и Самарская область должна стать активным участником", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
В числе проектов, продвигаемых на федеральном уровне, глава региона назвал строительство скоростной железнодорожной ветки «Самара-Курумоч-Тольятти». «В перспективе она может быть продолжена в направлении Димитровграда, Ульяновска, с которыми мы уже имеем очень тесные связи, а дальше на Казань, что позволит создать предпосылки для формирования крупнейшей межрегиональной агломерации», — подытожил Дмитрий Азаров.