Работник профсоюза воровал деньги, которые Facebook собирал на права темнокожих

Самый популярный борец за права темнокожих оказался подставным и присваивал средства, собранные на благотворительность.

Самая популярная страница о борьбе за права темнокожих в Facebook Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), на которой 700 000 человек собирали деньги на благотворительность, оказалась фейковой.

Оказалось, что вел ее австралиец Иэн Макай — работник профсоюза. В течение как минимум года страница собирала деньги. По данным CNN, всего было собрано порядка 100 тысяч долларов пожертвованиями. Страница была более чем в два раза больше по количеству подписчиков, чем официальная страница Black Lives Matter.

Макай рассказал, что зарегистрировал десятки сайтов, многие из которых связаны с правами темнокожих. По его словам, однажды он купил доменное имя и продал его.

Как сообщает CNN, через несколько часов после разговора с журналистами страница в Facebook была дезактивирована. В Национальном союзе рабочих Австралии заявили, что временно отстранили от работы Маккея.

Движение Black Lives Matter — проект активистов, выступающих за соблюдение прав темнокожих. Оно зародилось в 2013 году в Калифорнии после того, как суд во Флориде признал невиновным полицейского, застрелившего на демонстрации темнокожего подростка Трейвона Мартина. Возмущенные этим фактом пользователи соцсетей, говоря об этом инциденте, применяли хэштег Black Lives Matter.