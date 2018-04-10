Ещё
Работник профсоюза воровал деньги, которые Facebook собирал на права темнокожих
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Работник профсоюза воровал деньги, которые Facebook собирал на права темнокожих 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Самый популярный борец за права темнокожих оказался подставным и присваивал средства, собранные на благотворительность.
Самая популярная страница о борьбе за права темнокожих в Facebook Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»), на которой 700 000 человек собирали деньги на благотворительность, оказалась фейковой.
Оказалось, что вел ее австралиец Иэн Макай — работник профсоюза. В течение как минимум года страница собирала деньги. По данным CNN, всего было собрано порядка 100 тысяч долларов пожертвованиями. Страница была более чем в два раза больше по количеству подписчиков, чем официальная страница Black Lives Matter.
Макай рассказал, что зарегистрировал десятки сайтов, многие из которых связаны с правами темнокожих. По его словам, однажды он купил доменное имя и продал его.
Как сообщает CNN, через несколько часов после разговора с журналистами страница в Facebook была дезактивирована. В Национальном союзе рабочих Австралии заявили, что временно отстранили от работы Маккея.
Движение Black Lives Matter — проект активистов, выступающих за соблюдение прав темнокожих. Оно зародилось в 2013 году в Калифорнии после того, как суд во Флориде признал невиновным полицейского, застрелившего на демонстрации темнокожего подростка Трейвона Мартина. Возмущенные этим фактом пользователи соцсетей, говоря об этом инциденте, применяли хэштег Black Lives Matter.
ТК «Звезда»: последние новости
Экс-губернатор кемеровской области Аман Тулеев избран спикером регионального парламента Новые санкции США вызвали падение российского рынка акций Путина удивила скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания в Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России310
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег110
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля183
Найден позитив от ослабления рубля100
Поставщики бытовой техники увеличивают цены271
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение