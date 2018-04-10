Китайские ученые работают над созданием «идеального слушателя»

Пекин, 10 апреля / Синьхуа / — Представьте, что Вы идете по улице, две женщины впереди Вас обсуждают открытие нового магазина, сзади лает собака, а на углу ревет сирена полицейской машины.

Вы направляетесь в сторону полицейской машины, чтобы посмотреть, что происходит. Когда звуки сирены замолкают, Вы понимаете, что собака все еще лает, а прохожие продолжают разговаривать.

И не подозревая об этом, Вы находите решение проблемы, с которой компьютеры не могут справиться уже более полувека, известной как эффект коктейльной вечеринки.

Эффект коктейльной вечеринки связан с удивительной способностью человеческого мозга фокусировать слуховое внимание на определенном раздражителе, отсеивая все другие, подобно тому, как человек на вечеринке фокусируется на одном разговоре в шумном помещении.

Эта способность от природы присуща человеку, однако чужда компьютеру. Ученые на протяжении десятилетий пытаются наделить ей компьютеры.

К решению этой задачи удалось приблизиться ученым из института автоматизации при Академии наук Китая , разработавшим глубокую нейросеть.

Они спроектировали модель селективного слухового внимания, которая позволяет компьютеру выделять полезные аудиосигналы среди помех.

Потенциальные возможности применения компьютера, освоившего эффект коктейльной вечеринки, огромны.

Так, мы могли бы купить билет на метро в шумной обстановке, сообщив автомату по продаже билетов место назначения, либо попросить робота, находящегося на кухне, принести чашечку чая, сидя у телевизора, работающего на полную громкость. -0-