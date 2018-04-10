Глава Курганской области взял на контроль ситуацию с обрушением в магазине

Ранее пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщал, что в здании рухнули перекрытия между первым и вторым этажом. На втором и третьем этаже находились офисы в количестве 10 штук, на первом — продовольственный магазин. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, персонал из офисных помещений эвакуировался сам, покупателей с первого этажа вывели сотрудники администрации магазина.

"Губернатор области Алексей Кокорин держит на особом контроле ситуацию с обрушением перекрытия торгового центра «Магнит», которое произошло сегодня, 10 апреля, в городе Курган ", — говорится в сообщении.

МЧС уточняло, что в настоящее время идет разбор завалов, определение дальнейшего статуса этого здания, а также уточнение список арендаторов и собственников.