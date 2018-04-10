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Глава Курганской области взял на контроль ситуацию с обрушением в магазине
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Глава Курганской области взял на контроль ситуацию с обрушением в магазине 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
ЧЕЛЯБИНСК, 10 апр — РИА Новости. Губернатор Курганской области взял на контроль ситуацию с обрушением перекрытий в магазине «Магнит», сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ранее пресс-центр ГУМЧС России по региону сообщал, что в здании рухнули перекрытия между первым и вторым этажом. На втором и третьем этаже находились офисы в количестве 10 штук, на первом — продовольственный магазин. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, персонал из офисных помещений эвакуировался сам, покупателей с первого этажа вывели сотрудники администрации магазина.
"Губернатор области Алексей Кокорин держит на особом контроле ситуацию с обрушением перекрытия торгового центра «Магнит», которое произошло сегодня, 10 апреля, в городе Курган", — говорится в сообщении.
МЧС уточняло, что в настоящее время идет разбор завалов, определение дальнейшего статуса этого здания, а также уточнение список арендаторов и собственников.
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