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В Центробанке назвали способ сохранить стабильность на валютном рынке в условиях санкций
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В Центробанке назвали способ сохранить стабильность на валютном рынке в условиях санкций 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
Центробанк России при необходимости приступит к продаже валюты на рынке для сохранения финансовой стабильности, заявил первый зампред мегарегулятора Сергей Швецов, сообщает РИА «Новости».
«Я не знаю, если нужно будет (примем соответствующее решение о продаже валюты. — Ред.)», — сказал он при ответе на вопрос о возможности использования подобной опции.
Ранее во вторник глава российского Минфина Антон Силуанов сообщил о наличии в стране инструментов для минимизации последствий от новых американских санкций.
Как следствие, отметил чиновник, Россия не планирует менять правила операций на валютном рынке.
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