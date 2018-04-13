Два полных скелета динозавров проданы аукционным домом Drouot 

Полные скелеты аллозавра и диплодока стали хитами торгов «Природа и чудеса» парижского аукционного дома Drouot, на которых были представлены природные артефакты, минералы, окаменелости, кости доисторических и чучела редких животных. В результате яростного сражения между покупателями останки травоядного гиганта-диплодока ушли за €1 443 820. Хищник-аллозавр, значительно уступающий в размерах диплодоку, уступил своему доисторическому коллеге и в цене, будучи продан за €1 407 700. «В наше время рынок окаменелости интересуют не только специалистов, динозавры в моде и, как некогда картины, сегодня популярны в качестве украшения интерьера», — прокомментировал итоги торгов агентству France Press представитель аукционного дома Binoche et Giquello Якопо Бриано, также отметивший, что коллекционерами ископаемых являются актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж, который, впрочем, должен вернуть на историческую родину вывезенный контрабандой из Монголии череп тарбозавра.
Источник: lefigaro.fr