Ещё
Валерий Герасимов и Кертис Скапаротти обсудят укрепление транспарентности в отношениях РФ и НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валерий Герасимов и Кертис Скапаротти обсудят укрепление транспарентности в отношениях РФ и НАТО 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Также темой встречи станет предотвращение опасных инцидентов.
Как ожидается, встреча состоится уже на следующей неделе, об этом сообщает источник в Брюсселе.
ТК «Звезда»: последние новости
Санкции США не повлияют на инфляцию - глава ЦБ Одному из авиалайнеров «Аэрофлота» присвоят имя Хворостовского Новые санкции США вызвали падение российского рынка акций
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления180
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам87
Украина арестовала еще одно российское судно741
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ243
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня89
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение