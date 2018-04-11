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Начальник Генштаба РФ и главком НАТО в Европе проведут встречу на следующей неделе
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Начальник Генштаба РФ и главком НАТО в Европе проведут встречу на следующей неделе 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти проведут встречу на следующей неделе, где обсудят предотвращение опасных инцидентов и наращивание доверия. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» заявила заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер.
"21 марта состоялся телефонный разговор между верховным главнокомандующим Объединенных сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти и начальником Генштаба вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. А на днях они подтвердили, что хотят лично встретиться на третьей неделе апреля", — сказала она изданию, добавив, что считает это «очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации работают».
Комментируя темы, которые будут обсуждаться на предстоящей встрече, она отметила, что подобные встречи обычно посвящены «укреплению транспарентности и предсказуемости в отношениях, предотвращению опасных инцидентов и наращиванию доверия». «Полагаю, что на этой встрече именно об этом и пойдет речь», — добавила Готтемюллер.
Как сообщал ранее ТАСС дипломатический источник в Брюсселе, основной темой переговоров Герасимова и Скапарротти станет «предупреждение военных инцидентов, вызванных возможной неверной трактовкой действий России и НАТО в военной сфере».
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