В честь дня рождения Дунина-Горкавича в Югре пройдет научная конференции

Ханты-Мансийске 13 апреля на базе ЮГУ пройдет XIV Межрегиональная научно-практическая конференция имени А. А. Дунина-Горкавича.

Как сообщает Департамент общественных связей Югры , в честь дня рождения известного лесовода и краеведа Западной Сибири известные ученые и практики со всей страны, а также специалисты в области экологии зачитают свои доклады.

Отметим, что в 2018 году конференцию посетят профессора и преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, Западно-Сибирского филиала Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук и Уральского государственного лесотехнического университета.

С докладами также выступят студенты и педагоги Югорского, Сургутского, Нижневартовского государственных университетов. По итогу конференции будет названо имя студента, которому за достижения в исследовательской деятельности в области изучения лесов региона вручат премию имени Александра Дунина-Горкавича. Отметим, соискателя премии выбирают заочно.