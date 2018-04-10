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В честь дня рождения Дунина-Горкавича в Югре пройдет научная конференции
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В честь дня рождения Дунина-Горкавича в Югре пройдет научная конференции 

АиФ Югра 56 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Ханты-Мансийске 13 апреля на базе ЮГУ пройдет XIV Межрегиональная научно-практическая конференция имени А. А. Дунина-Горкавича.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, в честь дня рождения известного лесовода и краеведа Западной Сибири известные ученые и практики со всей страны, а также специалисты в области экологии зачитают свои доклады.
Отметим, что в 2018 году конференцию посетят профессора и преподаватели Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова, Западно-Сибирского филиала Института леса им. В. Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук и Уральского государственного лесотехнического университета.
С докладами также выступят студенты и педагоги Югорского, Сургутского, Нижневартовского государственных университетов. По итогу конференции будет названо имя студента, которому за достижения в исследовательской деятельности в области изучения лесов региона вручат премию имени Александра Дунина-Горкавича. Отметим, соискателя премии выбирают заочно.
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