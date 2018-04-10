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В Латвии убрали из списка латышских имен Павла и Анжелику
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В Латвии убрали из списка латышских имен Павла и Анжелику 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters
Из списка традиционных латышских имен исключены Павел и Анжелика, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр госязыка Латвии.
В учреждении отметили, что есть список традиционных латышских имен и расширенный список всех остальных имен.
"Есть критерии, согласно которым последние десять лет работает Комиссия экспертов по календарным именам, предлагающая включать новые имена в латышский традиционный календарный список. Одним из критериев является происхождение имени — преимущество отдается именам с балтийскими (латышскими и литовскими) и древнегерманскими корнями", — рассказали в центре.
В календарный список включены такие имена, как Дайвис, Ритумс, Аудра, Гедиминс, Фердинанд, Герхард и Готхард. Из списка исключены Павел, Мартин, Алекса, Элизе, Кейта и Анжелика.
Ранее сообщалось, что медведь сломал забор на латвийской границе, пытаясь уйти в Россию.
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