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Золото в минусе на фоне восстановления доллара 

Investing.com Россия 9 апреля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото упали после того, как доллар укрепился на фоне ослабления напряженности между Соединенными Штатами и Северной Кореей, хотя торговый конфликт с Китаем остается предметом беспокойства.
Фьючерс на золото с поставкой в июне на Нью-йоркской товарной бирже снизился на 0,04% до $1335,7 за унцию.
США подтвердили, что северокорейский лидер готов обсудить с президентом Трампом вопрос денуклеаризации региона, что подразумевает ослабление геополитической напряженности в Восточной Азии и улучшает аппетит инвесторов к риску.
В понедельник утром доллар колебался на торгах в азиатскую сессию. Индекс доллара, который отражает силу доллара против корзины из шести основных валют, торговался на отметке 89,87, тестируя уровень 90 после подъема с утреннего минимума на отметке 89,83.
Активы, чья стоимость измеряется в долларах, чувствительны к движениям американской валюты. Укрепление доллара делает золото более дорогим для держателей иностранной валюты и, следовательно, снижает спрос на цветной металл.
Данные по инфляции в США будут опубликованы позже на этой неделе. Индекс цен производителей, рост которого прогнозируется на уровне 0,1%, выйдет во вторник, в то время как базовый индекс потребительских цен, который, как ожидается, составит 0,2%, будет опубликован в среду.
Фьючерс на серебро прибавил 0,2% до $ 16,395 за унцию, а фьючерс на платину вырос на 0,50% до $ 925,20 за унцию.
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