В Подмосковье паводковые воды прорвали дамбу. Видео

В Луховицком районе Московской области прорвало временную дамбу. Дороги, ведущие сразу к нескольким населенным пунктам, залило водой.

Сам момент обрушения очевидцы сняли на камеру мобильного телефона. Мощный поток за считанные секунды снес заграждения и смыл их в Оку. В итоге тонны воды хлынули ниже по течению. В зоне подтопления оказались поселки Окское, Ловцы, Любичи и Слемские Борки. Вода покрыла несколько дорог. Движение там приостановлено, на месте дежурят спасатели.

Выяснилось, что временную дамбу возвели для строительства новой плотины. По предварительной версии, она не выдержала напора воды из-за половодья. Уровень воды в Оке за сутки поднялся почти на два метра.