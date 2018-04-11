Миронов считает, что в правительстве необходимы структурные и кадровые перемены 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов раскритиковал деятельность правительства во главе с его председателем Дмитрием Медведевым.
"Правительство явно требует и структурных, и кадровых перемен", — заявил он в среду, выступая при обсуждении отчета кабинета министров в Госдуме.
Миронов подчеркнул, что курс правительства все шесть лет был исключительно на либеральные реформы. «В результате тенденция деградации социального государства только увеличивается. Правительство упускает в своей деятельности самую главную цель — улучшение качества жизни людей», — полагает лидер справороссов. Он отдельно отметил, что «в условиях санкций нам немедленно нужно возвращать наши деньги из стран НАТО, в том числе из США».
Лидер справороссов указал на провалы, которые, по его мнению, есть в образовании, ЖКХ, медицине. «Нынешняя экономическая модель оказалась неэффективна. Политика правительства требует кардинального пересмотра», — заключил Миронов.