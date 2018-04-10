Квитанция без ошибок. Как скорректировали отопление по итогам 2017 года?

Орска и Как рассчитывается корректировка и какие возможности предоставляют для погашения суммы, рассказали в Оренбургском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» — на примере Оренбурга Медногорска — это города, которые компания обслуживает по теплу в нашем регионе.

Расчёт по «факту»

В Оренбуржье плату за отопление начисляют равными долями в течение всего календарного года. В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ), согласно законодательству, для расчета за основу берут не утвержденный норматив, а фактическое потребление тепла за предыдущий год. По итогам года, согласно фактическим показаниям ОДПУ, делается корректировка за отопление.

То есть объём потреблённого тепла, которые зафиксировали ОДПУ в 2017 году, сравнят с размером платы за отопление, начисленной в 2017 на основании данных за 2016 год — это и определит размер корректировки.

Где топили дольше?

В Оренбурге, Орске и Медногорске под перерасчёт попали 1727 домов. Людям вернули деньги в 806 домах на сумму почти 109 миллионов рублей. Доплатить надо будет жильцам 921 дома, сумма к дополнительному сбору — 77 миллионов рублей. В итоге получилось общее сальдо в пользу жителей — более 31 млн руб. В тех домах, где произошла корректировка к доначислению, у жителей возникли вопросы, почему это случилось именно у них.

«Первый фактор, который влияет на размер перерасчёта — это погода, — объясняет директор Оренбургского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Решетило. — Зимние месяцы 2017 года оказалась холоднее, чем те же периоды 2016 года: средняя температура в отопительный сезон была на 0,3 градуса ниже, чем в предыдущем году. Кроме того, определённую роль сыграла продолжительность отопительного периода. К примеру, в Оренбурге он оказался длиннее на 6 дней, а в Орске — на 10 дней, что тоже отразилось на расчётах. Кроме того, на размер корректировки могли повлиять и особенности системы теплоснабжения дома».

По словам Сергея Васильевича, также существует проблема с домами, где начисления по различным причинам бывают постоянно выше норматива. В прошлом году таких домов было 136, в этом году их количество сократилось до 70. Часть из них второй год попадают в списки для доначислений. Они оборудованы бойлерами, поэтому энергетики вынуждены подавать в эти дома теплоноситель не ниже +75 градусов, чтобы параметры горячей воды соответствовали нормативным. У многих из этих домов не удалось установить объективные причины повышенных начислений, но компания совместно с управляющими организациями продолжит разбираться с этой ситуации и дальше. В целом все службы компании, контакт-центр и рассчетно-кассовые центры готовы к диалогу с жильцами. Ситуацию объяснят индивидуально каждому обратившемуся.

По вопросам, связанным с корректировкой обращаться по телефонам: 543-991 — Оренбург, 224-035 — Орск, 8800-700-10-32 — Медногорск.

КСТАТИ

Если в квитанции за март плата за отопление, с учетом корректировки по итогам 2017 года, превысит 25% от суммы, начисленной за аналогичный период прошлого года, то жители имеют право на предоставление рассрочки на срок до 12 месяцев. Остальные случаи обсуждаются индивидуально.

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По словам энергетиков, прямой зависимости между годом постройки дома и его энергоэффективностью не существует.