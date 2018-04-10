Встречу для начинающих журналистов и литераторов проведут на Перерве

В среду, 11 апреля, в библиотеке №129 на улице Перерва состоится встреча начинающих журналистов и писателей. Молодые люди поделятся опытом.

Об этом рассказала заведующая библиотекой №129 Елена Пеленова

— Встреча состоится в рамках цикла литературно-журналистских встреч для подростков и взрослых до 25 лет, — отметила Елена Пеленова.

Творческая молодежь поучаствует в мастер-классе. У участников встречи будет возможность задать вопросы о профессиональном мастерстве и поделиться опытом.

Мероприятие начнется в 18.00. возрастная категория от 12 до 25 лет.

Напомним, что медиацентр находится по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)