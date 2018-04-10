Ещё
Встречу для начинающих журналистов и литераторов проведут на Перерве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Меркель анонсировала встречу без России
Меркель анонсировала встречу без России

Встречу для начинающих журналистов и литераторов проведут на Перерве 

Управа района Марьино 54 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
В среду, 11 апреля, в библиотеке №129 на улице Перерва состоится встреча начинающих журналистов и писателей. Молодые люди поделятся опытом.
Об этом рассказала заведующая библиотекой №129 Елена Пеленова.
— Встреча состоится в рамках цикла литературно-журналистских встреч для подростков и взрослых до 25 лет, — отметила Елена Пеленова.
Творческая молодежь поучаствует в мастер-классе. У участников встречи будет возможность задать вопросы о профессиональном мастерстве и поделиться опытом.
Мероприятие начнется в 18.00. возрастная категория от 12 до 25 лет.
Напомним, что медиацентр находится по адресу: улица Перерва, дом 56/2, станция метро «Братиславская». Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 345-21-01. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В библиотеке на Донецкой и Перерве устроят «Пасхальный перезвон» Открытые мастер-классы по йоге и зумбе пройдут в районе Марьино Глава управы района Марьино Вадим Чернышов проведет встречу с жителями 18 апреля
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России317
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег110
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля183
Найден позитив от ослабления рубля101
Поставщики бытовой техники увеличивают цены268
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
01:17
Собянин поручил разработать программу «Умный город»
Новости Москвы
06:37
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение