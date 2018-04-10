Кто такой «бедный гедонист»? Тайная сила торговых сетей

Екатеринбурге прошел второй Всероссийский медиа-форум Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В течение двух дней — 6 и 7 апреля — Ельцин Центр в Екатеринбурге принимал более 40 журналистов со всей России . «Цель форума — познакомить медиа-сообщество с основными тенденциями на продовольственном рынке России», — отметил директор по развитию АКОРТ Юрий Борисов

Портрет российского ритейла и его аудитории сформировался на основе социологических исследований, проводившихся на протяжении последних нескольких лет. В частности, выяснилось несколько интересных фактов. По словам Михаила Бурмистрова, постоянный покупатель, например, «Пятерочки» не всегда будет экономить на продуктах. Конечно, есть и будут люди, охотящиеся за скидками, но нередко покупатели не самого большого достатка отказываются экономить и покупают дорогие продукты. Это одна тенденция, которая подтверждается социологическим фактом: сейчас люди хотят потреблять больше. Покупатели тратят больше денег, а за счет снижения активности инфляционных процессов восстанавливается объем потребительской корзины.

По данными ВЦИОМ , потребитель сейчас действительно не стремится экономить. Выбирая ту или иную торговую сеть для закупки, покупатели объясняют свой выбор наличием широкого ассортимента (57% респондентов) и лишь 14% опрошенных в качестве мотива указали на низкие цены. При этом более половины опрошенных — 53% — считают, что сетевых магазинах продукты дешевле, чем в несетевых.

«С рынка ушли те, кто начинал заниматься ритейлом случайно, остались профессионалы. Это еще один тренд последнего времени», — говорит Михаил Бурмистров. Он приводит в пример одну из столичных торговых сетей, владельцы которой ушли из этой сферы. На освободившихся площадях начал работать другой игрок и в результате объем продажи у нового ритейлера на старом месте вырос в 4 раза. Это говорит, в частности, о том, что в торговле можно победить конкурента, но не покупателя. Его нужно привлекать не только и не столько новыми форматами — развитием собственной кулинарии, организацией на своих площадях фермерских ярмарок и прочего «крафта», но и позитивной эмоцией.

Более того, профессионалы создали новый тип конкуренции, доказывая свою нужность потребителю, ломая, в частности, устоявшийся за постсоветское время стереотип: ритейлер — спекулянт. Об этом и многом другом говорил гендиректор аналитического центра «Платформа» Алексей Фирсов. По его словам, покупатель, однако, понимает, что торговые сети не только перепродают продукты, но и создают ценности. Эксперт развивает данные социологов, утверждающих, что покупатель предпочтет возможность выбора экономии. Это, говорит Фирсов, компенсация отсутствия выбора в политике. В пользу гипотезы свидетельствует социологические замеры: люди готовы потреблять меньше, но не согласны на ухудшение качества продуктов.

И еще: 82% опрошенных были против инициативы депутатов Госдумы запретить работу супермаркетов по выходным. Эта мера, по мнению законодателей, могла бы помочь малому бизнесу в виде магазинов формата «у дома». Все так, но потребитель не готов идти на ограничения.

Говоря о ритейле, Алексей Фирсов отдает должное его социальной функции. «Повсеместное присутствие торговых сетей дает, прежде всего, гомогенизацию среды. Это выравнивание социальных условий в разных районах, крупных и малых городов по определенным константам жизни. Это, как минимум, снижает отток населения с периферии в региональные центры. Еще один параметр выравнивания — привлечение покупателей низкими ценами на товары с жесткими стандартами качества», — рассказал Алексей Фирсов. Он также акцентировал внимание на том, что грамотные управленцы на уровне регионов четко понимают важность работы ритейла для обеспечения стабильности на местах.

Одним из лейтмотивов форума была социальная ответственность бизнеса. В применении к ритейлу это значит, что сетевой магазин — чуть больше, чем просто торговая точка. «Бывает так: когда в деревне появляется магазин, вся жизнь разворачивается вокруг него. Это место встреч людей, молодежи, место проведения городских праздников. Такой опыт был у меня в Подмосковье , но мы делаем это и в Екатеринбурге — под новый год устанавливали елки, приглашали людей из окрестных домов. Сейчас есть совместный с управляющими компаниями проект по установке лавочек», — рассказала директор уральского дивизиона «Пятерочки» Ольга Петько. По ее словам, именно добрососедство — лучшее проявление социальной функции крупного бизнеса.