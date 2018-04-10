Генно‐модифицированное партнерство России и Запада: за и против

Споры о вреде и пользе ГМО до сих пор не ушли в прошлое. Грядущая сделка между немецкой компанией Bayer и американской организацией Monsanto создала новый всплеск обсуждений, разделив мир на два лагеря. Одних последствия этой сделки устраивают, другие говорят об опасности распространения ГМО и угрозе уничтожения российской селекции.

В 2016 году о слиянии заявили компания Bayer, занимающаяся производством химических удобрений, а также генными технологиями в сельском хозяйстве, и американский лидер по производству генно-модифицированных семян Monsanto. В итоге должен родиться аграрный гигант, не знающий слова «конкурент». Сумма сделки — $ 66 миллиардов, а также планируемый ежегодный доход — $ 23 миллиарда.

Объединение двух крупных компаний и их присутствие на российском рынке повлечет за собой негативные последствия для российских фермеров. Вплоть до полного их вытеснения с рынка. Поэтому ФАС выдвинула будущему гиганту требование о предоставлении российским аграриям доступа к технологиям по селекции семян и базам данных в области цифрового земледелия.

Наши требования включают в себя продажу объединенной компанией определенных активов третьей стороне и введение ограничений, связанных с поведением компании на соответствующих рынках. Наши требования, предъявляемые к участникам сделки, направлены на создание условий для развития потенциальной конкуренции со стороны российских компаний, в том числе в области селекции и цифрового земледелия, а также нивелирование рисков применения ими дополнительных барьеров для входа на рынок российских поставщиков ресурсов (семян, средств защиты растений

и т. д.

Несмотря на это заявление, отечественные сельхозпроизводители и ученые опасаются вытеснения их с рынка и уничтожения отечественной селекции и семеноводства в целом. Ведь даже если России станут доступны иностранные разработки, при появлении на рынке нового гиганта российские производители будут вынуждены играть по их правилам. Иначе им не выдержать конкуренции. Доктор биологических наук академик РАН , РАСХН и РАЕН Виктор Драгавцев отметил, что за четыре года в российском климате американская компания «выведет сорта, которые просто задушат все отечественные аналоги, после чего отечественные селекция и семеноводство отомрут навсегда, а Россия станет продовольственной колонией селекционных компаний стран Запада». Также он заявил о необходимости поощрять отечественных производителей, возрождать отечественную селекцию, а не заимствовать технологии у Запада.

При обсуждении данной сделки стоит сказать и о будущем росте числа генетически-модифицированных продуктов. А это и без того проблемная тема. Споры о вреде ГМО не прекращаются, хотя большинство ученых утверждает, что опасения беспочвенны.

Страхи людей относительно ГМО в основном связаны с непониманием того, что такое генная инженерия, как работают механизмы генной модификации, а также с тем, что большинство имеет смутные представления о современном состоянии науки в области генетики. И этот страх подпитывается СМИ, которые часто распространяют непроверенную информацию, не выдерживающую научной критики.

Далеко не все понимают, что гены есть не только у генно-модифицированных растений, но и у обычных, и они меняются в каждом поколении. Ученые просто придумали способ менять гены живых организмов более аккуратно. Если селекция изменяет большое количество генов, то генная инженерия старается изменить какой-то конкретный ген какого-то конкретного живого организма. Поэтому с точки зрения безопасности ничего нового генная инженерия не делает по сравнению с тем, что делают селекционеры, и изменение количества ГМ-продуктов на прилавках, будет оно или не будет, не должно быть проблемой.

и т. д.

И подтверждается она большим количеством исследований. За последние 10 лет более полутора тысяч статей вышло по теме ГМО.

— кандидат биологических наук, член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не видит поводов для беспокойства.

ГМ-продукты, в настоящее время поступающие на международный рынок, подверглись оценкам безопасности и вряд ли представляют угрозу для здоровья человека. Кроме того, не было обнаружено никакого воздействия на здоровье человека в результате потребления таких пищевых продуктов широкими слоями населения в странах, где они одобрены

— представитель ВОЗ.

Остается еще один вопрос: как совместить грядущее нашествие ГМО с нормами законодательства? По российским законам запрещается ввозить на территорию страны и использовать семена растений, программа которых изменена с использованием методов генной инженерии (ФЗ от 17 декабря 1997 г. N 149-ФЗ «О семеноводстве», изменения от 24.06.2016). Однако в ФАС утверждают, что никаких проблем, связанных с возможным нарушением закона, не возникнет.

Принятие положительного решения по этой сделке никак не связано с ростом количества поступающей на российский рынок генно-модифицированной продукции, поскольку объединенная компания будет действовать в условиях установленного российским законодательством запрета на поставку генно-модифицированных семян.

— заместитель руководителя ФАС России Андрей Цыганов.

Возможно, некоторые западные технологии будут разрабатываться в рамках научной деятельности. Иначе непонятно требование их предоставления российской стороне.

Окончательное решение по сделке будет принято в ближайшее время. И от него будет зависеть судьба российских сельхозпроизводителей.