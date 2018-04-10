В Оренбурге похоронили легендарного шахтера Леонида Вотякова

8 апреля ушел из жизни 87-летний Герой соцтруда, организатор социалистических соревнований, герой пятилеток, руководитель легендарной шахтерской бригады Леонид Вотяков. « АиФ Оренбург » полтора года назад встречался с Леонидом Ивановичем.

Леонид Вотяков родился в 1931 году. Детство и юность провел в Ярославской области . Отец, председатель села, хотя и имел броню, ушел на фронт. Отправился на войну и старший брат. Во время войны, когда Лене было примерно 12 лет, он начал трудиться в колхозе, потому что работать было некому. А спустя несколько лет его уже назначили бригадиром, ведь многие мужчины не вернулись с войны. После армии Леонид прошел все горные специальности на Левихинском руднике под Кировоградом . Молодого бригадира не могла ни привлечь Всесоюзная комсомольская стройка в Гае. Примерно в 1960 году он получил приглашение работать на ГОКе. Умения его бригады проходчиков были необходимы здесь. У каждого члена коллектива было по несколько учеников.

В 1966 году бригада Вотякова пригласила на соцсоревнование нефтяников из Бугуруслана, и уже на следующий год в Гае организовали школу передового опыта бригады Вотякова.

— Приезжали специалисты со всего Урала. Нас так высоко поставили, хотя другие работали не хуже нас. Но у них был другой статус — не проходчики, — рассказывал Леонид Иванович. — И на основании всех этих мероприятий в области развернули социалистические соревнования. К ним присоединились доярки, комбайнёры. Отступать нельзя было после восьмой пятилетки. Мы продолжали в том же духе.

Бригада Вотякова гремела на всю область! Леонида Ивановича дважды делегировали на съезд КПСС , он не раз избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1971 году ему присвоили высшее звание Советского Союза — Героя Социалистического труда.

Леонид Иванович занимал высшие производственные должности, работал замдиректора по горным работам на строящемся в Казахстане руднике «50 лет Октября», возглавлял его партком. Также он трудился замдиректора по коммунальным вопросам на Заводе цветных металлов в Гае. Леонид Иванович 12 лет заведовал детсадами, пионерлагерем, ведомственным жильём, находящихся на балансе предприятия. Только в 70 лет Вотяков вышел на пенсию, но продолжал заниматься общественной и воспитательской работой. Около 10 лет назад Леонид Иванович переехал в Оренбург

— Последние годы Леонид Иванович принимал активное участие в общественной работе, был заместителем председателя Совета Героев Оренбуржья и членом Совета старейшин при Губернаторе Оренбургской области . Честь ему, слава и вечная память! Мы глубоко скорбим о своем друге, заслуженном человеке и выражаем свои соболезнования его родным и близким, — сказал председатель Совета Героев Оренбуржья, Герой Социалистического Труда Георгий Мохунов.

Леонид Иванович любил встречаться со школьниками и студентами, беседовать с ними по-свойски — не с трибуны, и занимался этим до последнего, хотя уже в прошлом году у него обнаружили серьезное заболевание. В тяжелые, последние дни рядом с Леонидом Ивановичем были его зять и внук.