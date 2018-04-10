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Резиденты ТОР смогут сохранить налоговые льготы при создании филиалов в других регионах
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Резиденты ТОР смогут сохранить налоговые льготы при создании филиалов в других регионах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минвостокразвития подготовило проект федерального закона, предлагающий разрешить резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) создавать филиалы вне ТОР с сохранением льготного режима налогообложения. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Авторы документа указывают, что он разработан для сохранения льготного налога на прибыль для резидентов ТОР, если в их составе есть обособленные подразделения (в том числе филиалы и представительства), расположенные за пределами этих территорий.
Сейчас законодательство запрещает резидентам иметь обособленные подразделения вне ТОР, тогда как в Законе «О свободном порте Владивосток» такие ограничения отсутствуют.
При этом резиденты в отдельных случаях должны осуществлять хозяйственную деятельность вне ТОР, отмечают разработчики законопроекта. Это может происходить в связи с ведением деятельности в рамках единого технологического процесса или с целью сбыта продукции, произведённой на территории ТОР, а также для управления расположенными на этой территории предприятиями.
«Предлагается разрешить резидентам создавать обособленные подразделения вне территории ТОР с сохранением льготного режима налогообложения деятельности по исполнению соглашения об осуществлении деятельности на территории ТОР», — говорится в пояснительной записке.
Как указывается, это необходимо для того, чтобы предотвратить искусственное дробление бизнеса для осуществления деятельности вне ТОР, а также чтобы расширить возможности по привлечению инвестиционных проектов, предусматривающих осуществление отдельных функций вне ТОР.
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