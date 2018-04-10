Роспотребнадзор разрабатывает нормативы по предельной концентрации неприятного запаха

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Роспотребнадзор разрабатывает гигиенический норматив, который определит предельно допустимый уровень концентрации неприятного запаха в воздухе, сообщила глава надзорного ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» во вторник.

"Мы сегодня разрабатываем нормативный акт, который бы нормировал запахи. Сегодня уже появляются приборы, которые умеют мерить запах. Они пока не отечественного производства, но, в общем-то, они уже есть. Чтобы иметь возможность ими пользоваться, наши научные учреждения разрабатывают гигиенический норматив по определению [запаха] и по уровню [концентрации] запаха в воздухе, чтобы защитить наших граждан от этого раздражающего фактора", — сообщила она, отвечая на вопрос, какие меры предпринимает ведомство для защиты граждан от запаха, идущего с мусорных полигонов.

По словам Поповой, нос человека «ощущает запахи в концентрациях на три порядка меньших, чем норматив, который является вредным для человека».

"Этот раздражающий фактор влиять на человека не должен. Мы реагируем на все обращения и выявляем причину, закрываем эти объекты и наводим там порядок вместе с хозяевами. Другое дело, что бывают нарушения, которые нельзя немедленно устранить", — отметила она.

Жители Волоколамского района с февраля 2018 года массово жаловались на неприятный запах с «Ядрово» и провели несколько митингов с требованием закрытия свалки. По уточненным данным, 77 школьников из Волоколамского района Московской области 21 марта обратились к врачам из-за плохого самочувствия. Родители связывали это с очередным выбросом газа с «Ядрово», однако анализы крови детей версию не подтвердили.

Власти предприняли комплекс мер для решения вопроса со свалкой.