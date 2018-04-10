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Яркая подсветка теперь освещает центр госуслуг в темное время суток
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Яркая подсветка теперь освещает центр госуслуг в темное время суток 

Управа района Царицыно города Москвы 1 час назад
Фото: Царицынский вестник
Фасад центра «Мои Документы» в районе Царицыно теперь украшает специальная подсветка. Новым освещением оформили фасады всех центров госуслуг в столице. Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе «Моих Документов» 10 апреля.
Такое нововведение сделано для того, чтобы люди могли еще проще найти центр на улице, особенно в темное время суток. Подсветка по всему городу оформлена в одном стиле, однако специалисты долго изучали специфику расположения каждого здания в разных районах Москвы, что позволило не нарушать покой жителей из-за яркого света в дальнейшем — все подсветка оформлена согласно городским нормам и прошла несколько уровней согласования.
Напомним, что местный центр госуслуг работает с 8:00 до 20:00 по адресу: ул. Медиков, д. 1/1, корп. 3.
Фото: портал мэра
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