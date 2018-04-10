Весенний сезон охоты откроется в Подмосковье 14 апреля

Московской области 14 апреля 2018 г. будет открыт весенний сезон охоты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Андрея Разина.

«Со второй субботы апреля в Подмосковье можно будет охотиться на водоплавающую и боровую дичь. Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами охоты и параметрами осуществления охоты в охотничьих угодьях Московской области», — пояснил он.

А. Разин напомнил, что распоряжением Минсельхозпрода Подмосковья от 12 апреля 2012 г. №48 «Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной способности охотничьих угодий на территории Московской области» установлены нормы допустимой добычи. «В том числе: гуси — две особи в сутки на одного охотника, селезни уток — три особи кряквы и три особи других видов в сутки на одного охотника, вальдшнеп — две особи на вечерней тяге на одного охотника, глухарь на току — одна особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно. Также — тетерев на току — одна особь (самец) за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно», — отмечается в сообщении.

В ведомстве также обратили внимание охотников на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в охотничьих угодьях Московской области, а также техники безопасности при охоте.