В Подмосковье с 14 апреля стартует охотничий сезон 

В Московской области с 14 апреля можно будет отстреливать водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщает «Русская планета».
"Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами и параметрами охоты в охотничьих угодьях Московской области", — сказал глава регионального Минсельхоза Андрей Разин.
По его словам, суточная добыча одного охотника не должна превышать трех особей кряквы и трех селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов на вечерней тяге.
Кроме того, в норму также входят по одному глухарю и тетереву на току за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно.