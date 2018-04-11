Ещё
В Подмосковье с 14 апреля стартует охотничий сезон
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье с 14 апреля стартует охотничий сезон 

ТВ Центр 59 минут назад
Фото: ТВ Центр
В Московской области с 14 апреля можно будет отстреливать водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщает «Русская планета».
"Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами и параметрами охоты в охотничьих угодьях Московской области", — сказал глава регионального Минсельхоза Андрей Разин.
По его словам, суточная добыча одного охотника не должна превышать трех особей кряквы и трех селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов на вечерней тяге.
Кроме того, в норму также входят по одному глухарю и тетереву на току за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно.
ТВ Центр: последние новости
Песков назвал спекулятивной реакцию рынка на санкции США Лондон рассказал о причинах решения обвинить Москву в нападении на Скрипаля Около 650 спасателей будут дежурить на Пасху в храмах Москвы
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России458
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1396
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии455
Первые кадры с места крушения Ил-7678
Медведев анонсировал отставку правительства266
Видео
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
10:11
В Москве увеличились скидки на квартиры
Недвижимость Личный счет
01:41
Поргина высмеяла откровения балерины о Караченцове
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение