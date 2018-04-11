В Подмосковье с 14 апреля стартует охотничий сезон

Московской области с 14 апреля можно будет отстреливать водоплавающую и боровую дичь. Об этом сообщает «Русская планета».

Андрей Разин. "Срок охоты составляет 10 календарных дней и установлен правилами и параметрами охоты в охотничьих угодьях Московской области", — сказал глава регионального Минсельхоза

По его словам, суточная добыча одного охотника не должна превышать трех особей кряквы и трех селезней других видов, двух гусей и двух вальдшнепов на вечерней тяге.

Кроме того, в норму также входят по одному глухарю и тетереву на току за сезон охоты с одного тока, на котором насчитывается не менее пяти токующих самцов одновременно.